Play: Festival del Gioco 2026 – #LaPlay conferma il successo della fiera del gioco a Bologna
Mattia Lugli
- Videogiochi

Play: Festival del Gioco 2026 – #LaPlay conferma il successo della fiera del gioco a Bologna

Si è conclusa da qualche giorno la diciassettesima edizione di Play: Festival del gioco 2026, l’appuntamento immancabile per tutti gli amanti del gioco analogico che ha trasformato per tre giorni il polo fieristico di Bologna in una grande ludoteca inclusiva e piena di entusiasmo, confermando l’affetto di pubblico ed editori alla manifestazione.

Play: Festival del Gioco 2026 – #LaPlay conferma il successo della fiera del gioco a Bologna

Si è conclusa da qualche giorno la diciassettesima edizione di Play: Festival del gioco 2026, l’appuntamento immancabile per tutti gli amanti del gioco analogico che ha trasformato per tre giorni il polo fieristico di Bologna in una grande ludoteca inclusiva e piena di entusiasmo, confermando l’affetto di pubblico ed editori alla manifestazione.
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Videogiochi - 25 Maggio 2026

di Mattia Lugli

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