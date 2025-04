Play: Festival del Gioco 2025 – “Evolution” parte dalla location

Nei tre giorni dell’edizione 2025 di Play: Festival del Gioco sono stati più di 34.000 i visitatori che hanno giocato sugli oltre 3000 tavoli da gioco sparsi per tutta la manifestazione e che hanno potuto mettere mano alle proposte più allettanti del panorama ludico attuale. La scelta di spostare la sede dell’evento da Modena al polo fieristico di Bologna è stata una scelta sofferta ma che ha portato con sé diverse novità alla manifestazione, sempre mantenendo lo stesso stile e la stessa spiritualità delle scorse edizioni.

Divisa tra quattro padiglioni principali, la struttura di BolognaFiere ha saputo tener testa all’invasione pacifica e ordinata di tanti appassionati di diversi ambiti del “gioco”, offrendo ad ogni passione il giusto spazio per conoscere le novità sul mercato o per provare qualche grande classico intramontabile. Anche quest’anno noi di 2duerighe.com non abbiamo resistito e ci siamo tuffati in questi tre giorni di passione e amore per il gioco, per offrirvi uno sguardo appassionato su una delle più interessanti manifestazioni nazionali.

Play: Festival del Gioco – Evolution

L’evoluzione di Play è partita da un piccolo passo, quella di cambiare la location storica dell’evento (il polo fieristico di ModenaFiere) per spostarsi in una struttura più ampia e confortevole per i numeri raggiunti dalla manifestazione. La scelta di Bologna è stata sicuramente una scelta azzardata ma che ha dato modo di mostrare il suo potenziale già a partire da questa prima edizione tra i padiglioni di BolognaFiere.

Gli spazi messi a disposizione sono stati decisamente ampi sia per i tavoli da gioco che per i corridoi per passare da un punto all’altro della fiera. Ogni tavolo dimostrativo aveva tutto lo spazio necessario per poter mettere a proprio agio i giocatori e tra uno stand e l’altro vi erano corridoi molto ampi che facilitavano il flusso costante di visitatori per l’evento.

Ovviamente per poter provare i giochi più ambiti bisognava prenotarsi agli appositi espositori ed attendere il proprio turno, ma la mole di tavoli adibiti alle dimostrazioni ed il numero di associazioni ed appassionati pronti a far ruotare i dadi o girare le carte era talmente alta che difficilmente si riusciva a stare senza posto per divertirsi nelle attività più disparate.

Da qualche anno inoltre, Play attua una forte politica di inclusione all’interno della sua manifestazione ed oltre a distribuire le targhette adesive dove scrivere il proprio nome ed il pronome con il quale si vuole essere riconosciuti (già presenti nelle passate edizioni della fiera), quest’anno offriva una serie di servizi atti a far sentire a proprio agio quante più persone possibili, dai bagni no gender a diverse zone di comfort per potersi riposare dalla confusione causata inevitabilmente dalla mole dei visitatori presenti.

Scelte che possono sembrare semplice o di poco conto ma che in un contesto sempre in crescita come quello di Play sanno fare la differenza, soprattutto nel nuovo contesto in cui si svolge la manifestazione che è decisamente più grande e imponente della sede storica.

Giochi di Ruolo, carte, miniature..a ognuno il suo

Parlando dal punto di vista logistico l’edizione 2025 di Play: Festival del Gioco è stata suddivisa per macro categorie, ognuna con il proprio padiglione e con i propri spazi dove poter essere ammirata, giocata e vissuta, ma sempre a pochi passi dagli altri stili di intrattenimento.

Nel padiglione dei giochi di ruolo era possibile provare ed acquistare praticamente ogni cosa, dal più famoso Dungeons & Dragons alle proposte indipendenti più stravaganti e particolari ed a pochi passi scoprire l’affascinante e particolare mondo delle miniature e quello dei giochi storici, vere e proprie riproposizioni in chiave ludica di famose guerre storiche realmente accadute.

Un ampio spazio è stato riservato ai giochi di carte collezionabili con tavoli adibiti agli storici Magic: The Gathering e Pokémon ma con un occhio di riguardo anche alle ultime novità del settore come Lorcana di Disney e l’acclamato Altered.

Qui i giocatori curiosi potevano provare i giochi e, per i più esperti, partecipare a diversi tornei durante tutti i tre giorni della manifestazione.

Gli ultimi due padiglioni invece sono stati riservati ai giochi veri e propri ma divisi da due stili diversi di approccio. Un padiglione è stato interamente dedicato alle associazioni ludiche ed ai giochi scientifici, utili per invogliare i giovani giocatori e le scolaresche e per regalare ampi spazi a chi voleva fermarsi qualche ora per giocare a grandi classici in totale relax.

Mentre il secondo è stato dedicato alle case editrici con la possibilità di provare ed acquistare le novità del momento e poter scoprire i nuovi prodotti in arrivo per le principali case.

In attesa dell’edizione 2026..

Già dalle scorse edizioni Play si conferma una delle fiere più amate e supportate sul nostro territorio con un’affluenza costante di partecipanti ed appassionati che vogliono vivere e condividere questa manifestazione.

Il primo grande passo dell’evoluzione del Festival del Gioco è stato fatto e la nuova location sembra aver soddisfatto sia i visitatori che gli addetti ai lavori, facendo ben sperare per il prossimo anno. Gli spazi messi a disposizione dalla manifestazione sono stati tanti e ben sfruttati ma il complesso di BolognaFiere ha un potenziale che potrebbe portare Play ad aumentare ancora maggiormente la sua offerta per il pubblico.

Come appassionati e visitatori ci siamo trovati molto bene in questa edizione 2025 e siamo riusciti a godere appieno di tutti e tre i giorni di manifestazione trovando un miglioramento anche in quelle che erano alcune delle criticità della vecchia location di Modena e ci auguriamo che nelle prossime edizioni si possa continuare a migliorare questa manifestazione e che possa continuare ad essere sempre un punto di riferimento per il settore in Italia.



L’appuntamento è dunque dal 10 al 12 aprile 2026 per altri tre giorni all’insegna della nostra passione per i giochi con la prossima edizione di Play: Festival del Gioco 2026!