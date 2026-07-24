Farlands – Un cozy game per salvare un sistema solare
Mattia Lugli
- Videogiochi

Farlands – Un cozy game per salvare un sistema solare

Lo spazio. Quell’universo ignoto che da sempre affascina l’uomo e lascia i sognatori con il naso puntato all’insù. Nei videogiochi lo spazio è un terreno fertile che nel tempo ha ospitato quasi ogni tipo di narrazione: dalle battaglie spaziali per salvare una galassia da una misteriosa minaccia aliena alla pura e semplice sete di esplorazione nata dallo scoprire i segreti di un immaginario nuovo sistema solare. Ma avete mai pensato come sarebbe ritrovarsi a coltivare su un pianeta deserto?

Farlands – Un cozy game per salvare un sistema solare

Lo spazio. Quell’universo ignoto che da sempre affascina l’uomo e lascia i sognatori con il naso puntato all’insù. Nei videogiochi lo spazio è un terreno fertile che nel tempo ha ospitato quasi ogni tipo di narrazione: dalle battaglie spaziali per salvare una galassia da una misteriosa minaccia aliena alla pura e semplice sete di esplorazione nata dallo scoprire i segreti di un immaginario nuovo sistema solare. Ma avete mai pensato come sarebbe ritrovarsi a coltivare su un pianeta deserto?
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Videogiochi - 24 Luglio 2026

di Mattia Lugli

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