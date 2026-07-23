Ascend To Zero – Una lotta contro il tempo
Ciro Acanfora
- Videogiochi

Ascend To Zero – Una lotta contro il tempo

Da un punto di vista puramente oggettivo Ascend To Zero è un gioco che ha una discreta quantità di difetti su più livelli. Eppure l’ho trovato un gioco estremamente sfizioso ed accattivante, che mi ha comunque tenuto incollato allo schermo per quasi 30 ore

Ascend To Zero – Una lotta contro il tempo

Da un punto di vista puramente oggettivo Ascend To Zero è un gioco che ha una discreta quantità di difetti su più livelli. Eppure l’ho trovato un gioco estremamente sfizioso ed accattivante, che mi ha comunque tenuto incollato allo schermo per quasi 30 ore
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Videogiochi - 23 Luglio 2026

di Ciro Acanfora

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