007 First Light – Tra Hitman, IA, Uncharted e libertà d’azione
Dario Casale
- Videogiochi

007 First Light – Tra Hitman, IA, Uncharted e libertà d’azione

007 First Light prometteva di offrire tutto ciò che ci si potrebbe aspettare da un videogioco moderno su James Bond, e così è stato. Un titolo adatto ai fan della serie, ma anche a chi ha apprezzato il lavoro di IO Interactive con Hitman, o addirittura a chi ha nostalgia di Uncharted.

007 First Light – Tra Hitman, IA, Uncharted e libertà d’azione

007 First Light prometteva di offrire tutto ciò che ci si potrebbe aspettare da un videogioco moderno su James Bond, e così è stato. Un titolo adatto ai fan della serie, ma anche a chi ha apprezzato il lavoro di IO Interactive con Hitman, o addirittura a chi ha nostalgia di Uncharted.
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Videogiochi - 11 Giugno 2026

di Dario Casale

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