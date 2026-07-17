Orpheus: To Hell and Back – Il mito in stile Game Boy
Dario Casale
- Videogiochi

Orpheus: To Hell and Back – Il mito in stile Game Boy

Studio Loading è uno studio di sviluppo italiano che si occupa di realizzare videogiochi nuovi... in stile retrò. Stavolta è il turno di Orpheus: To Hell and Back, un videogioco in stile Game Boy che è stato anche sviluppato in edizione fisica per le vecchie portatili Nintendo, con tanto di possibilità di stamparne ancora in base al successo dell'edizione Steam di cui stiamo per parlare.

Orpheus: To Hell and Back – Il mito in stile Game Boy

Studio Loading è uno studio di sviluppo italiano che si occupa di realizzare videogiochi nuovi... in stile retrò. Stavolta è il turno di Orpheus: To Hell and Back, un videogioco in stile Game Boy che è stato anche sviluppato in edizione fisica per le vecchie portatili Nintendo, con tanto di possibilità di stamparne ancora in base al successo dell'edizione Steam di cui stiamo per parlare.
foto-articolo
Videogiochi - 17 Luglio 2026

di Dario Casale

Condividi: