God of War Laufey: il fotorealismo e la scomparsa dell’immaginario
Michelangelo Casto
- Videogiochi

God of War Laufey: il fotorealismo e la scomparsa dell’immaginario

Il nuovo capitolo del noto franchise Sony, che ha ricevuto un'importante presentazione all'ultimo State of Play, sembra porre l'accento su un realismo grafico capace di suscitare, allo stesso tempo, meraviglia e sgomento: meraviglia per l'innegabile raggiungimento di un significativo traguardo tecnologico, e sgomento per le conseguenze che ciò ha sulla nostra capacità di immaginare ancora qualcosa in un mondo videoludico sempre più vicino alla realtà.

God of War Laufey: il fotorealismo e la scomparsa dell’immaginario

Il nuovo capitolo del noto franchise Sony, che ha ricevuto un'importante presentazione all'ultimo State of Play, sembra porre l'accento su un realismo grafico capace di suscitare, allo stesso tempo, meraviglia e sgomento: meraviglia per l'innegabile raggiungimento di un significativo traguardo tecnologico, e sgomento per le conseguenze che ciò ha sulla nostra capacità di immaginare ancora qualcosa in un mondo videoludico sempre più vicino alla realtà.
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Videogiochi - 22 Giugno 2026

di Michelangelo Casto

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