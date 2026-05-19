Aphelion – Una scalata semplice ma faticosa
Dario Casale
- Videogiochi

Aphelion – Una scalata semplice ma faticosa

Come tutti i videogiochi di Don't Nod Entertainment, anche Aphelion è un'opera a budget medio che propone un'esperienza insolita rispetto ai videogiochi di massa. Tuttavia, tra gli alti e bassi delle produzioni della nota software house francese, quest'ultima fatica risulta essere tra quelle meno riuscite.

Aphelion – Una scalata semplice ma faticosa

Come tutti i videogiochi di Don't Nod Entertainment, anche Aphelion è un'opera a budget medio che propone un'esperienza insolita rispetto ai videogiochi di massa. Tuttavia, tra gli alti e bassi delle produzioni della nota software house francese, quest'ultima fatica risulta essere tra quelle meno riuscite.
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Videogiochi - 19 Maggio 2026

di Dario Casale

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