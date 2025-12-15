Undertale – Felicità e Oscurità
Ciro Acanfora
- Videogiochi

Undertale – Felicità e Oscurità

Soundtrack distorte e silenzi terrificanti, corpi smembrati e rattoppati di mostri deceduti, un ambiente claustrofobico, cupo e labirintico, esperimenti su cadaveri e anime, videocassette di bambini che tentano il suicidio e pianificano la morte del proprio padre...

Undertale – Felicità e Oscurità

Soundtrack distorte e silenzi terrificanti, corpi smembrati e rattoppati di mostri deceduti, un ambiente claustrofobico, cupo e labirintico, esperimenti su cadaveri e anime, videocassette di bambini che tentano il suicidio e pianificano la morte del proprio padre...
foto-articolo
Videogiochi - 15 Dicembre 2025

di Ciro Acanfora

Condividi: