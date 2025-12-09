Undertale – Un grande amore
Ciro Acanfora
- Videogiochi

Io credo sia IMPOSSIBILE spiegare a parole quanto questa scena mi abbia gelato il sangue nelle vene all’epoca. Più di qualsiasi jumpscare, più di qualsiasi interrogazione affrontata impreparato, più di qualsiasi “dobbiamo parlare”… Il terrore che ho provato a causa della genuina sorpresa dovuta non solo all’essere stato fregato non una ma ben due volte di fila, ma anche nel sapere che questo gioco SAPEVA ciò che avevo fatto, è stato incommensurabile.

Videogiochi - 9 Dicembre 2025

di Ciro Acanfora

