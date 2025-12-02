Constance – La difficoltà di sfidare se stessi
Mattia Lugli
- Videogiochi

Constance – La difficoltà di sfidare se stessi

Sono diversi i giochi che hanno provato, nel tempo, a raccontare quegli stati d’animo difficili con i quali si viene a contatto almeno una volta nella vita. L’ansia, la paura, lo smarrimento, il senso di non essere all’altezza sono tutti stati d’animo difficili da spiegare a parole che spesso necessitano di esempi o metafore per essere chiari a chi ci sta intorno. Ma forse è proprio grazie all’interattività dei videogiochi che si riescono a trasmettere al meglio queste sensazioni, lasciando qualcosa su cui riflettere al giocatore anche dopo ore dalla conclusione del titolo.

Constance – La difficoltà di sfidare se stessi

Sono diversi i giochi che hanno provato, nel tempo, a raccontare quegli stati d’animo difficili con i quali si viene a contatto almeno una volta nella vita. L’ansia, la paura, lo smarrimento, il senso di non essere all’altezza sono tutti stati d’animo difficili da spiegare a parole che spesso necessitano di esempi o metafore per essere chiari a chi ci sta intorno. Ma forse è proprio grazie all’interattività dei videogiochi che si riescono a trasmettere al meglio queste sensazioni, lasciando qualcosa su cui riflettere al giocatore anche dopo ore dalla conclusione del titolo.
foto-articolo
Videogiochi - 2 Dicembre 2025

di Mattia Lugli

Condividi: