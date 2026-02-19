Horses raccontato dall’autore – L’incontro con Andrea Lucco Borlera
Dario Casale
Horses raccontato dall’autore – L’incontro con Andrea Lucco Borlera

Il ban insensato di Horses dalle piattaforme Steam ed Epic Games Store, ha forse generato ancor più curiosità sull'opera degli sviluppatori di Santa Ragione, nonostante le inevitabili complicazioni per rientrare nei costi di sviluppo. Martedì grasso di Carnevale 2026 è stata l'occasione per festeggiare a tema "cavalli e fattori" e incontrare Andrea Lucco Borlera, l'autore di Horses, che ha raccontato lo sviluppo travagliato delle sue idee e della sua opera dai temi forti.

di Dario Casale

