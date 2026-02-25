Ys X: Proud Nordics – La magia del classico
Mattia Lugli
Ci sono volte in cui mi chiedo se i miei gusti videoludici siano influenzati dal mio passato da videogiocatore: se apprezzo un gioco perché rievoca le sensazioni di un tempo, rispolvera un gameplay che ho amato in passato o se ha davvero qualcosa in più da riuscire a spiccare nel ricco panorama moderno. Poi però mi rendo conto che, talvolta, il piacere di giocare sta proprio nel riscoprire qualcosa di classico, che sembra fuori dallo scorrere del tempo.

Videogiochi - 25 Febbraio 2026

di Mattia Lugli

