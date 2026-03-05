Resident Evil Requiem – Il “Confutatis” di Capcom
La parola Requiem può far venire in mente Mozart e la sua ultima grande opera: incompiuta, avvolta nel mistero, madre di leggende raccontate anche a teatro e al cinema. Domande che potrebbero essere rivolte a Resident Evil Requiem, la nuova grande opera di Campcom, che riapre un noto arco narrativo e lascia alcuni dubbi per come lo conclude, si dimostra solidissima pur senza osare troppo, e vuole essere accolta tra i benedetti.

Resident Evil Requiem – Il “Confutatis” di Capcom

