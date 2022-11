Teatro Civico Roberto De Silva apre a Rho

Il 25 novembre 2022 il Comune di Rho aprirà le porte del nuovo Teatro Civico Roberto de Silva, in Piazza Enzo Jannacci 1.

Il 20 marzo 2019 il Sindaco Pietro Romano aveva posato la prima pietra e il 10 settembre 2019, il grande violoncellista e compositore Giovanni Sollima, aveva offerto una straordinaria performance musicale nel cantiere: “Non mi era mai capitato di fare un concerto in un luogo in divenire, in un Teatro in costruzione che però già suona e la cui anima si sente subito”, aveva detto in quella occasione.

A guidarlo sarà Fiorenzo Grassi, direttore e fondatore del teatro Elfo Puccini di Milano nella sua veste di Presidente della Fondazione Teatro Civico Rho, con la collaborazione organizzativa di Csbno-Culture Socialità Biblioteche Network Operativo.

Al taglio del nastro seguirà Il Festival d’inaugurazione con un variegato calendario, programmato fino al 31 dicembre, in cui alla prosa si intrecciano spettacoli di danza e concerti, con un’attenzione particolare rivolta ad artisti emergenti legati al territorio.

Il 25 novembre, alle 20.30 la cerimonia inaugurale vedrà Giovanni Sollima, Federico Guglielmo e l’Orchestra Il Pomo D’oro in Al-Bunduqiyya, Il concerto perduto.

Il 1 dicembre Silvio Orlando porta La vita davanti a sé, dal testo “La vie devant soi” di Romain Gary (Emile Ajar).

Il 2 dicembre Fabio Sartorelli E Allievi Dell’ Accademia Teatro Alla Scala, presenteranno una serata Attorno a Boris Godunov.

E ancora il 17 dicembre ci sarà il concerto Jonathan Coe & Artchipel Orchestra e ancora tanti altri eventi.

Per chi volesse passare il 31 dicembre in musica, troverà il concerto di Sanpapie E Fondazione Luzzati – Teatro Della Tosse, che presentano Dancing Bruno per poi brindare insieme a mezzanotte!

Il programma del 2023 invece è in fase di completamento.

Teatro Civico Roberto De Silva, una scatola magica per incontri, sogni e progetti

Ideato con l’obiettivo di creare un luogo innovativo dedicato alla cultura, il teatro prevede spazi flessibili che potranno accogliere, nel foyer e nella sala minore, mostre e convegni.

La parte impiantistica è studiata in un’ottica di massimizzazione dell’efficienza energetica ed è sezionabile in base alle effettive esigenze di utilizzo.

La costruzione del teatro, progettato dallo studio Arassociati, è iniziata nel 2019, durante il secondo mandato del Sindaco di Rho Pietro Romano ed è continuata con la nuova giunta guidata dal Sindaco Andrea Orlandi.

La struttura è stata costruita da Bracco Real Estate all’interno di un progetto di rigenerazione urbana nel centro di Rho, dove sorgeva lo stabilimento “Diana de Silva”. L’ex area industriale, che dai primi del ‘900 fino agli anni ’90 ha ospitato industrie tessili e cosmetiche importanti (Chatillon, La Castellana, Diana de Silva), è stata oggetto di una riqualificazione che prevede, oltre al teatro, la costruzione di immobili residenziali e altri servizi.

Teatro Civico Roberto De Silva

Piazza Enzo Jannacci 1 – Rho (Milano)– www.teatrocivicorho.com – Fb/Ig: (@teatrocivicodirho)

Tourist Infopoint | Piazza San Vittore, 19 – Rho – Tel. 02 933 32223ù

Orari: lunedì 10.00 | 13.00 – da martedi a sabato 10.00 | 18.00

Biglietteria Teatro Roberto de Silva | Piazza Enzo Jannacci 1

Nei giorni di spettacolo apertura un’ora prima dell’inizio

Dal 20 novembre sarà possibile acquistare anche su Vivaticket