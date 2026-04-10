E se domani cambiasse tutto? E se domani non cambiasse niente?

Dopo il grande successo ottenuto nei teatri italiani, Giorgio Panariello torna a sorprendere il pubblico con nuove date estive del suo spettacolo “E se domani…”, confermando ancora una volta la forza di un artista capace di rinnovarsi senza perdere la propria identità. Il tour, partito nel 2025, ha già superato le 70 repliche registrando entusiasmo e partecipazione in tutta Italia, e prosegue nel 2026 con un calendario ancora più ricco.

Lo spettacolo si sviluppa attorno a una domanda tanto semplice quanto universale: cosa accadrebbe se il futuro cambiasse tutto, oppure se non cambiasse nulla? Da questo spunto prende vita una narrazione originale che vede Panariello catapultato in un viaggio nel tempo, chiamato insieme ad altri misteriosi personaggi a scoprire cosa ci attende. Tornato nel presente – apparentemente l’unico a farlo – il comico accompagna il pubblico in un percorso fatto di ironia, riflessioni e immaginazione.

Tra nuovi personaggi, racconti autobiografici, musica e trovate tecnologiche, lo show diventa un’esperienza coinvolgente che mescola comicità e attualità. Panariello osserva il mondo contemporaneo con il suo sguardo lucido e dissacrante, affrontando temi quotidiani con leggerezza ma senza superficialità. Il risultato è uno spettacolo dinamico e ricco di ritmo, capace di far ridere e pensare allo stesso tempo.

A grande richiesta, il tour si arricchisce ora di numerosi appuntamenti estivi che toccheranno alcune delle location più suggestive d’Italia, da Cernobbio a Pisa, passando per Siena, Alghero e Marina di Pietrasanta, fino a concludersi a settembre. Parallelamente, prosegue anche la tournée nei principali teatri italiani, con tappe già molto attese in città come Firenze, Milano, Roma e Genova.

I biglietti per le nuove date sono disponibili in prevendita a partire dalle ore 18:00 di oggi sui principali circuiti autorizzati. Un’occasione imperdibile per assistere a uno spettacolo che conferma Giorgio Panariello come uno dei protagonisti più amati del panorama teatrale italiano contemporaneo.