Familie Flöz: ed è subito incanto al Teatro Menotti
Raffaella Roversi
- Teatro

Familie Flöz: ed è subito incanto al Teatro Menotti

Familie Flöz, collettivo tedesco, è oggi sinonimo della riscoperta del teatro con le maschere. La parola è assente, così come la mimica facciale. Il volto è coperto infatti da spesse maschere rigide e vivaci che sembrerebbero dare però staticità. Ed invece creano connessione con il pubblico, che completa quello spazio comunicativo con il proprio sentire.

Familie Flöz: ed è subito incanto al Teatro Menotti

Familie Flöz, collettivo tedesco, è oggi sinonimo della riscoperta del teatro con le maschere. La parola è assente, così come la mimica facciale. Il volto è coperto infatti da spesse maschere rigide e vivaci che sembrerebbero dare però staticità. Ed invece creano connessione con il pubblico, che completa quello spazio comunicativo con il proprio sentire.
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Teatro - 25 Aprile 2026

di Raffaella Roversi

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