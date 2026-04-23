La Storia, spirali multiple di un assassinio interminabile
Raffaella Roversi
- Teatro

La Storia, spirali multiple di un assassinio interminabile

La Storia, diretta da Fausto Cabra, sembra una sinfonia teatrale tra sprazzi di amore e guerra ostinata e continua. Grazie alla drammaturgia precisa di Marco Archetti, attraversa il romanzo ricostruendo teatralmente con luci e suoni, spazi e momenti della stesso. Può essere una lente con cui osservare anche il nostro presente.

La Storia, spirali multiple di un assassinio interminabile

La Storia, diretta da Fausto Cabra, sembra una sinfonia teatrale tra sprazzi di amore e guerra ostinata e continua. Grazie alla drammaturgia precisa di Marco Archetti, attraversa il romanzo ricostruendo teatralmente con luci e suoni, spazi e momenti della stesso. Può essere una lente con cui osservare anche il nostro presente.
foto-articolo
Teatro - 23 Aprile 2026

di Raffaella Roversi

Condividi: