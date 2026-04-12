Stanza con compositore, donne, strumenti musicali, ragazzo: l’arte di decadere
Raffaella Roversi
- Teatro

Stanza con compositore, donne, strumenti musicali, ragazzo: l’arte di decadere

É difficile restare nella Stanza con compositore, donne, strumenti musicali, ragazzo, che sta di casa nel niente e sembra voglia vivere allo stato inorganico. Perché in quel piccolo spazio inizialmente baroccamente arredato, un indolente, cinico ma suadente Lino Musella, ci trascina, nostro malgrado, nei gironi infernali e concettuali della sua decadenza. Lo fa con sapienza, mettendo la sua intelligenza a servizio di un ammiccante thanatos, con ragionamenti cervellotici e talvolta ripetitivi che possono creare disagio nello spettatore.

Stanza con compositore, donne, strumenti musicali, ragazzo: l’arte di decadere

É difficile restare nella Stanza con compositore, donne, strumenti musicali, ragazzo, che sta di casa nel niente e sembra voglia vivere allo stato inorganico. Perché in quel piccolo spazio inizialmente baroccamente arredato, un indolente, cinico ma suadente Lino Musella, ci trascina, nostro malgrado, nei gironi infernali e concettuali della sua decadenza. Lo fa con sapienza, mettendo la sua intelligenza a servizio di un ammiccante thanatos, con ragionamenti cervellotici e talvolta ripetitivi che possono creare disagio nello spettatore.
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Teatro - 12 Aprile 2026

di Raffaella Roversi

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