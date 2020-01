Fonte immagine: graframan.com

Il “Glossario Enologico” fresco di stampa ed edito da edizioni Efesto e’ stato scritto da Alessandro Tacconelli. Scopo del libro e’ quello di mettere ordine nel complesso e controverso mondo della terminologia vitivinicola. Troviamo termini inerenti alla viticoltura, alle diverse operazioni svolte in cantina, fino a giungere agli aggettivi usati in fase di degustazione o di analisi sensoriale. Le descrizioni apposte alle singole voci risultano essenziali, precise e sebbene tecniche, mai eccessivamente complesse. Un volume completo, dalle dimensioni ridotte, utile a chi ama il vino e vuole saperne di più. L’autore, giovane studioso del settore agroalimentare, si e’ laureato in scienze e cultura della gastronomia e della ristorazione e in Italian Food and Wine presso l’Università di Padova. Esperto delle produzioni alimentari e vitivinicole italiane di qualità Tacconelli vanta numerose collaborazioni con le maggiori riviste di settore. Il glossario in formato cartaceo e’ acquistabile presso tutte le librerie al prezzo di 15 euro.

Giacinto Gigli