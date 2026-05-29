Da Patriota ad Albert Wesker: il fascino per le persone mediocri
Dario Casale
- Videogiochi

Da Patriota ad Albert Wesker: il fascino per le persone mediocri

Antony Starr si è tolto definitivamente (?) i panni di Patriota e lo si vorrebbe vedere, già da anni, in quelli di Albert Wesker. Ma il fascino provato dai fan per gli antagonisti di The Boys e Resident Evil include, troppo spesso, quello per i personaggi dietro i poteri: tutt'altro che modelli di vita.

Da Patriota ad Albert Wesker: il fascino per le persone mediocri

Antony Starr si è tolto definitivamente (?) i panni di Patriota e lo si vorrebbe vedere, già da anni, in quelli di Albert Wesker. Ma il fascino provato dai fan per gli antagonisti di The Boys e Resident Evil include, troppo spesso, quello per i personaggi dietro i poteri: tutt'altro che modelli di vita.
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Videogiochi - 29 Maggio 2026

di Dario Casale

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