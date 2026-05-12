The Abbess Garden
Aurora Maria Tumminello
- Videogiochi

The Abbess Garden

The Abbess Garden è un gioco cozy di giardinaggio storicamente accurato ambientato in un’abbazia francese del Seicento, con una trama di spionaggio alternata alla raccolta e allo studio di piante aromatiche, medicinali e decorative.

The Abbess Garden

The Abbess Garden è un gioco cozy di giardinaggio storicamente accurato ambientato in un’abbazia francese del Seicento, con una trama di spionaggio alternata alla raccolta e allo studio di piante aromatiche, medicinali e decorative.
foto-articolo
Videogiochi - 12 Maggio 2026

di Aurora Maria Tumminello

Condividi: