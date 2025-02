Afterlove EP – Sopravvivere alla morte

Non sono passati molti mesi da quando abbiamo avuto la fortuna di provare Until Then, gioco ambientato e sviluppato nelle Filippine, eppure eccoci di nuovo qui con un altro gioco di un team indonesiano. Quest’anno l’Asia Sud-Orientale non manca certo di sorprese!

Afterlove EP è un titolo uscito per PlayStation, Switch, Xbox e PC a cura di Pikselnesia uscito questo San Valentino. La data d’uscita non è scelta casualmente, come si potrebbe intuire già dal titolo, ma iniziamo con le dovute premesse.

Sopravvivere alla morte

Rama è un giovane ragazzo indonesiano che vive come molti artisti sparsi per tutto il mondo: ha un’età che gli permette di inseguire ancora i propri sogni, e nonostante la sua passione non gli paghi da vivere cerca comunque di mandare avanti la sua piccola band, i “Sigmund Feud” (no, non è un errore di battitura, si chiamano davvero così), supportato dalla sua ragazza, Cinta.

Non passano più di un paio di minuti dall’inizio del gioco, però, quando il giocatore viene introdotto a ciò che dà il via alle vicende narrate nell’opera: Cinta purtroppo viene a mancare, lasciando dietro di sé nient’altro che il suo ricordo.

Dopo un rapido time-skip di circa un anno (che Rama passa sostanzialmente in reclusione volontaria) inizia la vera storia di Afterlove EP, che si incentra su come il protagonista abbia “superato” l’avvenimento e l’impatto che un trauma del genere ha avuto sulla sua quotidianità: fra nuovi interessi sentimentali, esperienze particolari, incontri con psicoterapeuti e un tentativo sgangherato di riportare alla luce i Sigmund Feud, Rama cercherà di destreggiarsi al suo meglio per rimettere a posto la sua vita come può.

Afterlove EP tratta spesso argomenti estremamente difficili come la morte, la psicosi, la conclusione di rapporti sentimentali, la terapia e l’inseguire i propri sogni anche quando tutto sembra andare per il verso sbagliato. Non è un gioco adatto a tutti, specialmente considerando che anche solo parlare di alcuni di questi temi potrebbe toccare la sensibilità di alcune persone.

Lo fa però senza mai scadere nel cattivo gusto, portando il giusto rispetto a tutte le tematiche di cui sopra a suo modo. Ma c’è purtroppo da sottolineare che, nonostante la vasta gamma di argomenti importanti trattati, il gioco tende a toccarli solo di sfuggita.

Capiterà spesso di ritrovarsi a fare discorsi profondi, riguardanti situazioni intime e personali, ma avere come l’impressione che il gioco non stia dando tutto lo spazio e la carica emotiva che un discorso del genere meriterebbe; anche i momenti che dovrebbero anelare a creare un pathos importante, situazioni difficili che dovrebbero catturare l’attenzione. Non sono fatti male, ma con un po’ più di cura avrebbero potuto colpire molto di più il giocatore, anziché essere dei dialoghi che semplicemente vedono un fade-to-black e successivamente l’inizio di un nuovo giorno come se nulla fosse successo.



Per farvi un esempio concreto: lo stesso evento che dà inizio all’intero viaggio, la morte di Cinta, impiega meno di un minuto del tempo di gioco. La cutscene è comunque assolutamente valida, per carità, ma forse avrei preferito avere un po’ più tempo per assorbire il lutto e prenderne coscienza.

Nuovi incontri… Quando possibile

Nonostante questo, però, l’intera avventura rimane piacevole da giocare. I personaggi sono scritti in maniera interessante e hanno tutti caratteri particolari a modo loro, storie e motivazioni diverse dalle altre, obiettivi che vogliono raggiungere, o semplicemente consigli che vogliono dare.

Procedere nel mese di tempo (che verrà racchiuso all’incirca in una decina di ore di gameplay effettivo) che ci viene dato a disposizione è senza dubbio interessante, e spesso starà al giocatore decidere con chi passare ogni parte delle proprie giornate (divise fra mattina e sera) portando avanti rapporti di amicizia, e talvolta anche sentimentali, con alcune delle persone coinvolte nella storia (un po’ come i Social Links / Confidants di Persona). Peccato però che la scelta non sia granché variegata in questo caso, portando il giocatore a conoscere solo 3 dei personaggi approfonditamente e al massimo un altro paio in maniera un po’ meno approfondita.

Devo purtroppo notificare che mi è stato impossibile proseguire attivamente con una delle tre romance presenti in gioco: dopo aver rifiutato gli altri due spasimanti mi sono ritrovato di fronte a un bug che rendeva impossibile proseguire con i dialoghi dedicati a uno dei personaggi, rendendo a tutti gli effetti impossibile completare una qualsiasi romance.

Non è stato un bug bloccante, il gioco prevede anche la possibilità che il giocatore decida di non concludere nessuna delle storie sentimentali presenti, ma è stato comunque poco piacevole in quanto avrei voluto godermi anche quella parte del gioco.

N.B: Gli sviluppatori hanno già rilasciato un fix su Steam per questa e altre problematiche, ma non ancora sulla versione da noi giocata (PlayStation 5).

Durante i giri per la città, il giocatore avrà anche la possibilità di rivivere i ricordi che Rama porta nel suo cuore dei momenti felici trascorsi insieme a Cinta. Questi verranno mostrati tramite brevi (ma comunque impattanti) cutscene che immergeranno il giocatore non solo nel rapporto della coppia ma anche, talvolta, nella cultura indonesiana in sé per sé.

Un’inaspettata bellezza

Essendo la band dei “Sigmund Feud” uno dei punti focali del gioco, è importante sottolineare anche le parti rhythm-game di Afterlove EP: spesso le canzoni suonate dal protagonista corrisponderanno ad altrettanto gameplay per il giocatore.

E onestamente non sono nemmeno fatte male! Tolte alcune rare eccezioni in cui mi sembrava che il gioco fosse un po’ fuori tempo (con addirittura canzoni che finivano prima ancora che si concludessero le note da premere), le rimanenti erano brani molto curati e sicuramente simpatici e divertenti da giocare. Un ottimo modo per staccare dal semplice gameplay composto da dialoghi e scelte relativamente importanti!

Anche il lato artistico, che all’inizio mi è sembrato abbastanza rozzo e arraffazzonato, mi ha sorprendentemente catturato. Nella sua semplicità ha trovato il modo di rendere in maniera molto curata la maggior parte delle espressioni dei personaggi coinvolti nelle vicende, come anche le ambientazioni e le cutscene!

Tutto sommato, Afterlove EP è stata senza ombra di dubbio una bella esperienza, che consiglio a chiunque voglia giocare qualcosa di un pochino più impegnato, a livello di temi, del gioco medio odierno. Nonostante tutto ci sono spesso momenti ispirati in cui i personaggi, dialogando su argomenti interessanti, mi hanno lasciato qualcosa che mi porterò dietro per un po’ di tempo. Al netto delle poche problematiche riscontrate, rimane comunque un titolo valido che consiglio!