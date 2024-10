While We Wait Here – La Fine Del Mondo È Qui

I “Diner” americani sono ormai ben definiti nell’immaginario collettivo. Luoghi per molti mai visti di persona, eppure così semplicemente familiari e confortevoli che rievocano alla mente innumerevoli scene di film di qualsiasi tipo, dai polizieschi ai romantici.

Il team di Bad Vice Games con il loro While We Wait Here decide invece, in maniera piuttosto sorprendente, di ambientarvici un… Thriller psicologico?

Porta il caffè, prepara un hamburger, batti cassa…

While We Wait Here inizia come uno dei più comuni Life Sim che si potrebbero trovare su Itch.io, piazzando il giocatore nei panni di un tranquillo cameriere che gestisce il suo Diner insieme a sua moglie.

Il gioco ingrana lentamente, mostrando le basi su come servire i clienti con la calma necessaria a far prendere confidenza sia con le meccaniche che con i personaggi principali: oltre a Nora, la nostra dolce metà, avremo rapidamente la possibilità di scambiare due chiacchiere con il vecchio Hank e, poco dopo, anche la giovane attrice Mandy. Entrambi sono clienti di vecchia data, ormai amici dei due proprietari.

Sembra una tranquilla giornata come tante altre: porti il caffè, prepari un hamburger, batti cassa… Fino a quando non entri nella cella frigorifera, e quello che ti trovi davanti è questo.

Fonte: 2Duerighe.com

Sì, se la vostra prima reazione è stata chiedervi “cosa ci fa, di preciso, un agente della scientifica in una cella frigorifera?” è perfettamente normale.

Ed è così che la demo che ho provato ormai quasi un anno fa, alla Milan Games Week del 2023 (di cui vi abbiamo parlato in questo articolo ), ha irrimediabilmente catturato la mia attenzione.

Questo momento, infatti, è il punto di svolta che porterà al cuore vero e proprio dell’opera.

Il peso delle scelte

Come ogni barista che si rispetti, fra un bicchiere da asciugare e l’altro il nostro protagonista sarà più che felice di dare il proprio parere quando uno dei personaggi si troverà in un’impasse.

Tramite un sistema di scelte che consente di decidere quali consigli dare ai clienti sarà possibile prendere una strada piuttosto che un’altri, aiutando i personaggi e andando a delineare quello che sarà il futuro di ognuno dei protagonisti.

Ogni scelta enfatizza il valore del prendere una decisione moralmente corretta o una più comoda: il destino di ognuno è costruito dalle scelte fatte in passato, ma anche da quelle prese per migliorare il proprio futuro.

In attesa della fine del mondo.

Dal punto di vista narrativo, While We Wait Here porta il giocatore a vivere momenti importanti nella vita di ognuno dei personaggi che visiteranno il Diner di Cliff e Nora: per tutta la durata dell’esperienza (che si attesta all’incirca sulle 3 ore), verremo messi a turno nei loro panni e saremo portati a rivivere un preciso avvenimento.

Questi avvenimenti non sono casuali. Per quanto peculiari, delimitano delle esperienze che in un modo o nell’altro hanno segnato quella persona e per ognuno sarà qualcosa di diverso: qualcosa che intacca le loro convinzioni, che li ha traumatizzati, o che ha irrimediabilmente cambiato le loro vite in un modo o nell’altro.

Simbolicamente, ognuno di quei momenti tanto diversi è accomunato da un’unica tematica che viene rappresentata tramite una tempesta di dimensioni bibliche che sta per abbattersi sul Diner: la “fine del mondo”.

Fonte: 2Duerighe.com

Un’attesa snervante, ma piacevole

While We Wait Here è un’opera molto particolare, che trascina il giocatore in un vortice di esperienze strane ma intrattenenti e uniche nel loro genere.I punti di domanda che rimangono dopo una scena criptica, i plot twist che ribaltano le carte in tavola spiegando il perché alcuni personaggi si siano comportati in modo strano ad un certo punto, le angoscianti rivelazioni sul vero passato di Cliff… Tutto contribuisce a costruire questa angosciante atmosfera, esacerbata dall’incessante routine di ordini ricevuti e completati, in un thriller sviluppato con molta cura da ogni punto di vista.