Campsirago Luogo d’Arte: parte la quarta stagione

Campsirago Luogo d’Arte ha presentato il 15 marzo 2024 a Palazzo Gambassi, la quarta edizione della rassegna di arte, natura, e riscoperta dei luoghi. Saranno tre weekend tra aprile e maggio 2024, dedicati al sentiero delle acque che collega Mondonico a Campsirago.

Il nostro giornale segue da tempo con interesse Campsirago Residenza che ha la sua sede nello splendido Palazzo Gambassi di Campsirago, sopra Lecco.

Ci è sembrato infatti che da anni ormai, Michele Losi, suo direttore artistico e presidente dell’Associazione ScarlattineProgetti ETS, abbia saputo vedere oltre il presente, immaginando per Campsirago, borgo di 37 anime destinato a morire, crescita, innovazione e trasformazione sostenibile.

La sua proverbiale visionarietà ha contagiato una intera squadra di collaboratori incoraggiati a pensare fuori dagli schemi, a sfidare lo status quo. Complice anche la lungimiranza dell’amministrazione comunale di Colle Brianza con cui il 14 dicembre 2021 è stato siglato l’accordo di Partenariato Speciale Pubblico Privato, della durata di 25 anni rinnovabili per altri 25.

In quella occasione, sulle nostre pagine, abbiamo testimoniato come la speranza nel cambiamento, quando il cambiamento accade, possa generare altra speranza.

Purtroppo però dopo 18 mesi, la pratica di affidamento delle risorse PNRR da parte del Comune di Colle Brianza non si è ancora conclusa.

Campsirago Luogo d’Arte: una stagione di spettacoli, laboratori, opere artistiche

In attesa della stessa e pur nella pesante incertezza anche economica, Campsirago Residenza ha già realizzato tre edizioni della rassegna tra il 2022 e il 2023, l’evento Japanese Art Experience a maggio 2023, il festival nazionale Il Giardino delle Esperidi a giugno-luglio 2023, un ciclo di seminari di alta formazione e due campus estivi per bambini e ragazzi nell’estate 2023, investendo ad oggi oltre 200.000 euro.

Ora proprio perché rassicurato dalla Sindaca e dal Vicesindaco del Comune di Colle Brianza del fatto che nel corso del mese corrente si chiuderà finalmente tale pratica di affidamento delle risorse, Campsirago propone una nuova rassegna, che tutti auspichiamo sia seguita da altre.

Campsirago Luogo d’arte: valorizzare il territorio

Tre weekend culturali e artistici dedicati a famiglie, bambini e adulti legati dalla valorizzazione attraverso l’arte, dell’antico sentiero (il n.1) che unisce il borgo di Mondonico (comune di Olgiate Molgora) a quello di Campsirago (comune di Colle Brianza).

Uno dei sentieri del Monte di Brianza di grande valore naturalistico, sia per la presenza di vie d’acqua che per le sue ricchissime fauna e flora. Conserva inoltre, un alto valore storico per parte del selciato risalente a epoca romanica e per la presenza di preziosi e rari massi coppellati risalenti all’età celtica.

Ampia la programmazione di attività aperte al pubblico con laboratori, performance e spettacoli per bambini, famiglie e adulti. Essa tende alla valorizzazione e la promozione di contenuti culturali di conoscenza e di sensibilizzazione alla tutela del sentiero, azione del progetto “Piccolo borgo Campsirago”, sostenuto dai fondi PNRR nell’ambito dell’investimento “Attrattività dei borghi” promosso dal Ministero della cultura e cofinanziato dal Comune di Colle Brianza e da Campsirago Residenza.

Vivamente consigliata per adulti è l’esperienza individuale e al contempo di gruppo, sabato 27 aprile alle ore 17.00 e domenica 28 aprile alle ore 10.00, la performance itinerante di teatro immersivo Alberi maestri. Si tratta di un percorso esperienziale lungo il sentiero n. 1 da Mondonico a Campsirago alla scoperta del mondo degli alberi e delle piante. Un cammino d’incontro con il mondo vegetale, con la sua stupefacente esistenza, complessità, intelligenza e incredibile capacità di analizzare e risolvere situazioni complesse, di agire in rete, di affrontare traumi, capace di suggerire una nuova etica ambientale.

Campsirago Luogo d’Arte: programma

Sabato 13 aprile

Ore 15.30 Scarti in mostra Laboratorio artistico di costruzione di maschere. Dai 6 ai 10 anni.

Ore 16.00 Presentazione storica del sentiero n.1 da Mondonico a Campsirago a cura di Michele Losi e dell’Associazione Monte di Brianza. Evento gratuito.

Ore 17.30 e 21.00 Preludes, anatra morte tulipano Spettacolo di teatro di figura di Associazione Culturale La Terra Galleggiante. Tout public / dagli 8 anni.

Domenica 14 aprile

Ore 10.00 Scarti in mostra Laboratorio artistico di costruzione di maschere. Dai 3 ai 6 anni.

Ore 10.00 Presentazione storica del sentiero n.1 a cura di Michele Losi e l’Associazione Monte di Brianza. Evento gratuito.

Ore 11.30 e 17.00 3 PIGS Cosa è casa Spettacolo di Campsirago Residenza. Dai 3 anni.

Ore 15.00 Scarti in mostra Laboratorio artistico di costruzione di maschere. Dai 6 ai 10 anni.

Sabato 27 aprile

Ore 15.30 Alberi maestri kids Spettacolo itinerante di Campsirago Residenza. Dai 4 anni.

Ore 16.00 Più o meno…tracce Laboratorio artistico. Da 1 a 3 anni.

Ore 17.00 Alberi maestri Spettacolo itinerante di Campsirago Residenza lungo il sentiero da Mondonico a Campsirago. Per giovani e pubblico adulto.

Ore 21.00 Jazz cafè. Gratuito.

Domenica 28 aprile

Ore 10.00 Alberi maestri Spettacolo itinerante di Campsirago Residenza alla scoperta degli alberi lungo il sentiero da Mondonico a Campsirago. Per giovani e un pubblico adulto.

Ore 11.00 Alberi maestri kids Spettacolo itinerante di Campsirago Residenza. Dai 4 anni.

Ore 11.00 Più o meno…tracce Laboratorio artistico. Da 1 a 3 anni.

Ore 15.00 Più o meno…tracce Laboratorio artistico. Dai 4 ai 10 anni.

Ore 17.00 Alberi maestri kids Spettacolo itinerante di Campsirago Residenza. Dai 4 anni.

Sabato 11 maggio

Ore 15.30 Brum Spettacolo di Drammatico vegetale. Dai 2 ai 6 anni.

Ore 16.00 Visita performativa guidata dell’opera di land art virtuale Il sentiero delle acque lungo il sentiero da Mondonico a Campsirago. Per giovani e un pubblico adulto. Gratuito.

Ore 16.30 A tutta linea! Laboratorio artistico. Da 1 a 3 anni.

Ore 18.00 Jazz cafè. Musiche originali del Sentiero delle acque con Luca Maria Baldini e Michele Losi. Seguirà aperitivo.

Domenica 12 maggio

Ore 10.00 Il sentiero delle acque. Visita performativa guidata dell’opera di land art virtuale lungo il sentiero da Mondonico a Campsirago Per giovani e un pubblico adulto. Gratuito.

Ore 10.00 e 15.00 Brum Spettacolo di Drammatico vegetale. Dai 2 ai 6 anni.

Ore 11.00 A tutta linea! Laboratorio esperienziale. Da 1 a 3 anni.

Ore 14.30 Il sentiero delle acque. Visita performativa guidata dell’opera di land art virtuale lungo il sentiero da Mondonico a Campsirago. Per giovani e un pubblico adulto. Gratuito.

Ore 16.00 Sentieri emozionali Laboratorio artistico. Dai 4 ai 10 anni.

Dove: Campsirago Residenza, via S. Bernardo 5, Fraz. Campsirago, comune di Colle Brianza

Biglietteria:

Spettacoli adulti (Alberi maestri): 12€ / 10€ ridotto under 25, over 65, residenti di Colle Brianza

Spettacoli infanzia: 8€ / 6€ *

Laboratori: 12€ / 9€ *

Un laboratorio più uno spettacolo nella stessa giornata: 15€ / 12€ *

Il pacchetto spettacolo + laboratorio è valido per un bambino/a che vuole partecipare ad entrambe le attività, ma è anche valido anche all’intero nucleo famigliare: è possibile acquistare il pacchetto per esempio per due fratelli o sorelle di diversa età che partecipano nella stessa giornata a differenti attività (uno spettacolo e un laboratorio adatto all’età specifica dei bambini).

*Biglietti ridotti per i residenti di Colle Brianza

Omaggi: bambini sotto 1 anno e accompagnatori persone con disabilità.

Per gli spettacoli è possibile l’acquisto dei biglietti in prevendita online o direttamente in cassa (fino a esaurimento posti). Per i laboratori è consigliata la prenotazione via mail scrivendo a info@campsiragoresidenza.it.

Programma dettagliato: www.campsiragoresidenza.it

Info e prenotazioni: Mail info@campsiragoresidenza.it | Tel. 0399276070 | Cell. 375 67 00 532