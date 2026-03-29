Variazioni sul modello di Kraepelin, l’alchimia del quotidiano
Raffaella Roversi
- Teatro

Variazioni sul modello di Kraepelin, l’alchimia del quotidiano

Variazioni sul modello di Kraepelin lascia volontariamente lo spettatore privo di orientamento e mostra il gioco di specchi della narrazione individuale e collettiva sempre sospesa tra il visibile e l'invisibile, fra realtà, immaginazione, desiderio, interpretazione. Una giacca da maggiore del bisnonno o del nonno diventa poi un altro personaggio importante, simbolo delle guerre che hanno attraversato l'Europa. Sono loro le fil rouge che tiene insieme il concetto di Europa, privato quindi di qualsiasi fattore sentimentale, ideale, valoriale.

Variazioni sul modello di Kraepelin, l’alchimia del quotidiano

Variazioni sul modello di Kraepelin lascia volontariamente lo spettatore privo di orientamento e mostra il gioco di specchi della narrazione individuale e collettiva sempre sospesa tra il visibile e l'invisibile, fra realtà, immaginazione, desiderio, interpretazione. Una giacca da maggiore del bisnonno o del nonno diventa poi un altro personaggio importante, simbolo delle guerre che hanno attraversato l'Europa. Sono loro le fil rouge che tiene insieme il concetto di Europa, privato quindi di qualsiasi fattore sentimentale, ideale, valoriale.
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Teatro - 29 Marzo 2026

di Raffaella Roversi

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