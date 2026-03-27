Mephisto, un giullare per gli assassini al Teatro Menotti
Raffaella Roversi
- Teatro

Mephisto, un giullare per gli assassini al Teatro Menotti

Mephisto, Romanzo di una carriera, di Klaus Mann, pone la delicata e sempre attuale questione del ruolo e della responsabilità dell'artista e dell'intellettuale difronte al potere, in particolare quello nazista. Racconta di un attore che, rinnegando ideali giovanili, vende la sua arte al regime nazista. La scalata verso il successo è costellata di tappe inversamente proporzionali alla sua discesa agli inferi. Tutto diventa menzogna, estetismo possente, lusinga. Mentre l'arte si trasforma in specchio del regime stesso.

Mephisto, un giullare per gli assassini al Teatro Menotti

Mephisto, Romanzo di una carriera, di Klaus Mann, pone la delicata e sempre attuale questione del ruolo e della responsabilità dell'artista e dell'intellettuale difronte al potere, in particolare quello nazista. Racconta di un attore che, rinnegando ideali giovanili, vende la sua arte al regime nazista. La scalata verso il successo è costellata di tappe inversamente proporzionali alla sua discesa agli inferi. Tutto diventa menzogna, estetismo possente, lusinga. Mentre l'arte si trasforma in specchio del regime stesso.
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Teatro - 27 Marzo 2026

di Raffaella Roversi

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