È nel piccolo Comune di Colle Brianza, grazie alla lungimiranza della sua Amministrazione e alla visionarietà di ScarlattineProgetti Associazione Culturale/ Campsirago Residenza che è stato siglato tra le due parti, l’accordo di Partenariato Speciale Pubblico Privato, della durata di 25 anni rinnovabili per altri 25: Campsirago Luogo d’Arte.

L’accordo è davvero epocale in quanto fonte di rigenerazione e rivitalizzazione nata spontaneamente e dal basso che inverte il processo di infragilimento e marginalizzazione del territorio di Campsirago (Lecco).

Questo è infatti un borgo rurale di 39 abitanti, abbandonato negli anni ’50, riscoperto poi dal movimento hippy negli anni ‘70, salvato successivamente da una grande speculazione edilizia.

Oggi è sede di Campsirago Teatro che con la compagnia ScarlattineTeatro ha dato vita al festival teatrale Il Giardino delle Esperidi, festival diventato in pochi anni, importante punto di riferimento nel panorama teatrale italiano.

Il progetto Campsirago Luogo d’Arte è stato presentato con una certa emozione nella sede del Comune di Colle Brianza il 14 dicembre 2021. Sono intervenuti il Sindaco Tiziana Galbusera, il Vicesindaco Ettore Anghileri, il direttore artistico di Campsirago Residenza Michele Losi, l’Avv. Francesco Milella, che ha curato la supervisione del progetto e l’ing. Edoardo Radaelli che sta curando i lavori di restauro conservativo di Palazzo Gambassi.

Il PSPP costituisce un approccio inedito alla gestione di un bene storico e artistico in quanto supera la semplice concessione degli spazi per dare vita a una progettualità trasformativa rivolta al futuro.

È previsto dall’art 151 (Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato) del D.Lgs.n.50/2016 (Nuovo codice degli appalti e dei contratti pubblici) che cosi recita al terzo comma: Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo puo’ (lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,) attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l’apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1.

Campsirago Luogo d’Arte: programma di valorizzazione territoriale

Questo accordo, che è il secondo ad essere firmato in Lombardia, prevede il restauro conservativo integrale dell’ala est di Palazzo Gambassi (Sec. XV) finalizzato alla funzione di bene pubblico quale luogo di formazione, sperimentazione e ricerca artistica, proposte di eventi culturali e teatrali; il recupero di Piazza San Bernardo e dell’omonima chiesa, rimettendo al centro del paese l’idea di comunità, che vedeva in questo spazio il centro civile e religioso del paese; la valorizzazione in chiave innovativa degli antichi sentieri romanici del Monte di Brianza con interventi di land art e opere virtuali che accompagnano visitatori e camminatori a una fruizione poetica e artistica del paesaggio; la realizzazione di una sala teatrale ecologica in paglia e terra cruda, per dotare la comunità di Colle Brianza e il pubblico nazionale di una sala per lo spettacolo dal vivo unica nel suo genere.

Il programma di valorizzazione sarà realizzato per fasi successive, suddivise in quattro lotti funzionali, distribuiti su un arco temporale di 25 anni.

Grazie all’attività di Campsirago Residenza e a una programmazione di eventi culturali, seminari, spettacoli durante tutto l’arco dell’anno, il progetto Campsirago Luogo d’Arte vuole essere motore culturale e insieme di sviluppo turistico ed economico del territorio del Monte di Brianza e della provincia di Lecco.