“Extravagare. Rituale di reincanto” nuove strade per la Pace

“Extravagare. Rituale di reincanto” è lo spettacolo di Opera Liquida che andrà in scena il 9 e il 10 novembre 2023, alle ore 21.00, nel teatro del carcere di Milano Opera.

É in collaborazione con la Direzione della Casa di Reclusione Milano Opera, ed ha il patrocinio del Ministero della Giustizia e quello del Comune di Milano.

Opera Liquida APS, fondata e diretta da Ivana Trettel, è una Compagnia teatrale che attraverso la propria ricerca teatrale e artistica favorisce l’inclusione sociale, promuove la legalità e previene comportamenti a rischio nei giovani.

Usa il teatro come spazio di incontro e riflessione tra reclusi e società per favorire il cambiamento sociale. Dal 2009 lavora infatti con i detenuti di media sicurezza presso la Casa di Reclusione Milano Opera.

Crede fermamente che, se educare e curare sono scopi di difficile realizzazione, restano tra i pochi che valga la pena perseguire perché coinvolti nella parola Pace, quanto mai necessaria ed urgente oggi.

“Extravagare. Rituale di reincanto”: lo spettacolo a firma di Ivana Trettel ed Alex Sanchez, è infatti proprio una sorta di controcanto per la pace; un invito a pensare, a riflettere, a lasciare da parte l’istinto di fare, di agire, in una prospettiva declinata al femminile.

Trae ispirazione infatti dagli studi di Marija Gimbutas, che hanno aperto nuove prospettive sulla storia dell’umanità. Narra una storia poetica e intensa che approfondisce la civiltà della Grande Madre. Quella dell’antica Europa Neolitica, che appare come una raffinata epoca comunitaria. Una società non belligerante, in perfetta parità tra i generi e dedita alla ricerca di cultura e bellezza.

Fulcro della drammaturgia scenica, che traccia le nuove strade da percorrere, è l’installazione ispirata all’opera “Grande oggetto pneumatico”, realizzata a Milano nel 1959 a firma del Gruppo T.

Nasce dalla collaborazione straordinaria della compagnia con l’artista cinetico Giovanni Anceschi, Compasso d’Oro alla carriera 2022, tra i fondatori del Gruppo T. Il “Grande oggetto pneumatico” è inserito nelle scenografie di Marina Conti e Ivana Trettel, realizzate dai detenuti scenografi.

Nella narrazione della preistorica civiltà, lo spettacolo incontra le danze antiche, in particolare Orissi e Kathakali. Queste contaminano le partiture fisiche degli attori, grazie alla collaborazione con Mario Barzaghi del Teatro dell’Albero.

I costumi, nuovamente firmati da Salvatore Vignola, designer di alta moda, sono realizzati dai detenuti costumisti sotto la guida di Tommaso Massone. L’allestimento tecnico è a cura di Silvia Laureti, Mario Pinelli con i detenuti tecnici audio luci. Il brano Strange days, prodotto all’interno del carcere, è di Brian Storm. In scena Michel Alvarez, Alessandro Arisio, Alessandro Bazzana, Sohaib Bouimadaghen, Carlo Bussetti, Alfonso Carlino, Eleonora Cicconi, Vittorio Mantovani, Papa Mor Tham, Nicolae Stoleru. La cura del progetto è affidata a Nicoletta Prevost.

Opera Liquida fa parte della rete nazionale “Per Aspera ad Astra – come riconfigurare il carcere attraverso cultura e bellezza” promossa da Acri con il contributo di Fondazione Cariplo e altre dieci fondazioni di origine bancaria.

“Extravagare. Rituale di reincanto” e la Masterclass

Il debutto di “Extravagare. Rituale di reincanto” coincide con l’avvio della seconda edizione della Masterclass “L’officina di Opera Liquida: un incrocio di sguardi tra teatro e accademia”. Si svolgerà il 9, 10, 11 novembre ed è sostenuta dall’8 per Mille Chiesa Valdese, offerta a titolo gratuito a 30 studenti universitari e operatori. Con il coinvolgimento della direttrice artistica Ivana Trettel, delle professoresse Laura Mariani, Rossella Mazzaglia e Cristina Valenti del Dipartimento delle Arti, Università di Bologna e del professor Filippo Giordano della LUMSA di Roma, dei docenti dei laboratori di formazione professionale sui mestieri del teatro e delle persone detenute che vi partecipano: attori, scenografi, costumisti e tecnici audio luci coinvolti nella realizzazione dello spettacolo.

Associazione Opera Liquida

Via Sant’Innocenzo 3/A 20060 Pozzuolo Martesana (MI)

www.operaliquida.com

operaliquida@gmail.com

“Extravagare. Rituale di reincanto”, Opera Liquida

9 e 10 novembre 2023, h. 21.00

Teatro della Casa di Reclusione Milano Opera, via Camporgnago 40, Milano

Biglietti 15 euro intero, 10 euro ridotto (under 26 – over 65)

Informazioni e biglietti acquistabilisul sito operaliquida.org entro il 5 novembre 2023