Maria Maddalena: Dio mi ha salvato dalla felicità

Dal 28 febbraio al 5 marzo 2023, Lina Sastri è tornata al Teatro Menotti di Milano con Maria Maddalena, tratto da Fuochi di Marguerite Yourcenar, una raccolta di prose liriche e poesie ispirate all’amore, alla sua trascendenza ed esorcizzazione. La scrittrice francese scrisse questo racconto in piena crisi sentimentale, dopo essere stata rifiutata da André Fraigneau, il giovane lettore della casa editrice Grasset di Parigi. La sofferenza della Maddalena, diventa quindi lo specchio del suo doloroso rifiuto amoroso.

Lina Sastri, che firma adattamento e regia, ce la racconta.

Sola, su una scena scura disseminata e scarsamente illuminata da lanterne, piccoli fuochi che bruciano l’anima, è accompagnata dalla musica del vivo di Filippo d’Allio (chitarra, arrangiamenti) e di Domenico Monda (percussioni).

É Maria Maddalena, vestita con una lunga tunica e un panno che le copre il capo. Parla in prima persona. Ci racconta di come si sia innamorata di Giovanni, che ha sposato. “Amare la sua innocenza fu il mio primo peccato”. Per lui rifiuta le richieste del giovane centurione romano. Ma la prima notte Giovanni, che vede nell’incontro carnale un peccato, fugge a raggiungere gli apostoli di Gesù, capace di dare alla rinuncia il profumo del peccato.

Umiliata, offesa, abbandonata, sentendosi disprezzata da Giovanni, per rivalsa si offre a tutti gli uomini. Lunga è la loro lista, cosi come lo sono gli schiaffi e le umiliazioni che finiscono per modellare i suoi tratti. Ma la sua sete non si placa e decide di sedurre Gesù. Così, pensa, avrebbe riavuto Giovanni e tutto il peso della sua carne. Ma l’incontro con Gesù, lo sappiamo, produce in lei una voglia di assoluto. La dimensione sacrificale diventa esponenziale.

Dio, dice la protagonista, come il peggiore dei maniaci mi ha preso tutto e mi ha salvato dalla felicità. Quasi che la felicità sia banale e solo la sofferenza e il dolore costituiscano l’esperienza d’amore che le è riservata.

Maria Maddalena

Produzione Tradizione E Turismo – Centro Di Produzione Teatrale

Da Fuochi Di Marguerite Yourcenar

Messa in scena, regia e interpretazione Lina Sastri

Con Lina Sastri

Con Filippo d’Allio (chitarra, arrangiamenti) Domenico Monda (percussioni)

Collaborazione alla messa in scena Bruno Garofalo

Assistente alla regia e direttore di produzione Costantino Petrone

Durata: 60 minuti