Destino di un Clown al Menotti: vivere, ridere, amare come i bambini

Il Menotti Teatro Filippo Perego di Milano ha iniziato il 2023 offrendo un pizzico di magia con “Destino di Clown”, in prima milanese. Lo spettacolo, in scena dal 5 all’8 gennaio 2023, scritto, diretto e interpretato da David Larible, ha regalato al pubblico tante risate, ma anche una prospettiva piena di entusiasmo e positività. Un augurio del Teatro, per entrare festosi, in modo frizzante e brioso nel nuovo anno.

In Destino di Clown, Larible, già star del Circo Barnum per 12 anni, offre moltissimi sketch inediti per Milano, ma già presentati di fronte a migliaia di spettatori in tutto il mondo.

Siamo in un teatro dove si devono fare audizioni per nani, ballerini, maghi, illusionisti, equilibristi.

Il maestro di musica, Mattia Gregorio, arriva col suo puntuale ritardo. Ma appena si siede al pianoforte, la musica comincia a parlare e i corpi dei protagonisti si muovono al suo ritmo.

Il responsabile del casting, l’attore comico Andrea Ginestra, è severissimo. Larible, il cui personaggio è ispirato dal Monello di Chaplin, si presenta per tutto. Canta, balla, fa il funambolo, il mago, il ballerino.

Inoltre pensa che tutti gli spettatori siano lì per partecipare alle selezioni e quindi ogni tanto ne adocchia qualcuno, lo punta e lo trascina sul palco coinvolgendolo nei propri numeri.

Destino di un Clown al Menotti è per i piccoli e per i grandi capaci di veder la magia perché ancora la cercano.

La magia di un corpo, per esempio, quello del clown, che riesce a muovere parti separate dello stesso. O di uno spirito che non si abbatte: quando il responsabile gli porta via in malo modo la sua amata marionetta che, comandata dai fili si muove come lui, Larible, dopo un pianto liberatorio se ne costruisce una con il grande tovagliolo che usa come fazzoletto.

E quel pezzo di stoffa dalle sembianze di una bambolina, si anima di vita e comincia a ballare da solo, senza fili. Lo stesso succede al bel carillon che suona una musica dolce. Anche questo viene distrutto dal perfido responsabile. I vari pezzi però, continueranno a suonare nell’immondezza, come se i sogni, anche se schiacciati, continuassero a vivere la loro vita in attesa di essere ripresi dai proprietari.

L’entusiasmo diventa contagioso.

Tante le canzoni e le colonne sonore che regalano emozioni: My Way, Sous le Ciel de Paris, Zorba il Greco, Nuovo cinema Paradiso.

Larible lascia il pubblico cantando La vita è bella, la stessa cantata da Noa, che contiene un messaggio di pace e di fiducia.

Ringrazia inoltre il pubblico, per il tempo che gli ha dedicato, tutte le persone che concretamente hanno reso possibile lo spettacolo, e quelle che riscaldano affettivamente la sua vita.

David Larible è da anni definito dalla stampa “il più grande clown del mondo” ed è forse l’unico comico vivente in grado di esibirsi sia per il pubblico intimo dei teatri sia davanti a platee sterminate come quella del Madison Square Garden, dove è stato applaudito da oltre 120.000 persone in un solo week-end. Un enorme successo che ha conquistato tutti tipi di pubblico, da quello multietnico delle grandi metropoli agli intellettuali e i vip di Manhattan. Fra i suoi ammiratori vanno citati Francis Ford Coppola, Julia Roberts, Sandra Bullock, Woody Allen, Geraldine e Victoria Chaplin (artiste figlie del mitico Charlie) e Charles Aznavour. Steven Soderbergh lo ha voluto per un breve e gustoso cameo in Ocean’s Eleven. Jerry Lewis lo ha scelto per presentare un numero in coppia nella versione originale e leggendaria del suo Telethon.

David Larible

Destino Di Clown

PRIMA MILANESE

Produzione Mosaico Errante

Scritto, diretto e interpretato da David Larible

Con Andrea Ginestra

Al piano il Maestro Mattia Gregorio

Direzione tecnica Alberto Fontanella

Compagnia Mosaico Errante

Direzione artistica Alessandro Serena

Segretaria di produzione Eva Manzato

