Ora Il Tempo Del Teatro al Teatro Menotti Filippo Perego

Ora Il Tempo Del Teatro è il titolo della nuova Stagione 2022/2023 del Teatro Menotti Filippo Perego di Milano più ricca che mai. Perchè essa non segna una ripartenza, ma la riconquista di uno spazio vitale per la comunità: quello del teatro.

La pandemia e le difficoltà logistiche, economiche, sociali miste alle nostre paure, hanno privato il teatro della sua normalità, fatta di programmazioni, lavori di gruppo, spostamenti, sale piene.

Le ultime stagioni sono state talvolta più corte, più solitarie, meno ambiziose, di “prossimità” per evitare grandi spostamenti alle compagnie.

Menotti inside-out

Ora Il Tempo Del Teatro, ha voglia di scrollarsi tutto di dosso. Osa, forse più del solito con i suoi 24 titoli tra produzioni e spettacoli ospiti, 7 prime nazionali, 4 prime milanesi per oltre 200 alzate di sipario.

Un grande sforzo frutto di una nuova tessitura tra partner e modalità diversi anche per andare verso la comunità che vive fuori dagli spazi del teatro e creare occasioni di incontro per sviluppare insieme idee di rigenerazione umana, basata su bellezza, cultura sostenibilità sociale ed ambientale.

Questo è il Menotti inside-out, un movimento culturale che vuole riavvicinare le persone al Teatro che si mette al centro. Anche come spazio fisico, aprendo le sue porte per creare il primo co-working teatrale!

Gli spettacoli pur presentando linguaggi, temi, contenuti, esperienze differenti, convergono tuttavia nel voler leggere il presente, decifrarlo. Senza dimenticare però il passato e la tensione verso il futuro.

Ora Il Tempo Del Teatro: le Produzioni

Ad aprire la stagione uno spettacolo di danza, Exodus della Compagnia NoGravity. Una riflessione su migrazioni e migranti.

Tra le produzioni ricordiamo Il Compleanno di Pinter con la regia di Peter Stein; Einstein &Me, viaggio attraverso la prospettiva femminile della moglie Mileva, nella vita del fisico; Jackie, indagine sulla first lady americana. Possiamo salvare il mondo prima di cena ci racconta della crisi climatica, mentre Alì dagli occhi azzurri è un omaggio al centenario di Pasolini e alla sua capacità visionaria di prevedere un’Italia meta di immigrati.

Tra filmati, musica e poesia, Far Finta di essere Sani ci riporta nell’universo musicale, ironico e riflessivo di Gaber cosi come Libertà obbligatoria. Il Giardino dei ciliegi invece, con Milava Marigliano e Rosario Lisma in quello di Cechov, mentre Maddalena in quello della Yourcenar.

Tante le ospitalità.

Ricordiamo Misery, con la regia di Filippo Dini, tratto dal romanzi di S King, sul potere magico della narrazione. Via del popolo, con Saverio la Ruina; Sorelle di Pascal Rambert.

E gli attesi ritorni come Familie Floz, con Hokuspokus.

Attesissimo lo spettacolo di David Larible, il clown giocoliere di emozioni con Destino di un Clown.

Un’opera in napoletano ci sorprenderà: Cosi fan tutte.

É aperta la campagna abbonamenti di questo teatro molto amato dai milanesi.

Teatro Menotti Filippo Perego

Via Ciro Menotti 11, Milano – tel. 0282873611 – [email protected]

PREZZI

Intero – 33.00 € + 2.00 € prevendita

Ridotto over 65/under 14 – 15.00 € + 1.50 € prevendita

ABBONAMENTO MENOTTI CARD

4 ingressi: €50,00

ORARI BIGLIETTERIA

Dal lunedì al sabato dalle ore 14.00 alle ore 19.00

Domenica ore 14.30 | 16.00 solo nei giorni di spettacolo

Con carta di credito su www.teatromenotti.org

ORARI SPETTACOLI

Dal martedì al sabato ore 20

Domenica ore 16.30

Lunedì riposo