Per sentieri e sponde, camminata teatrale dedicata a Giuliano Scabia

Per sentieri e sponde è la “camminata teatrale” in ricordo del grande poeta e drammaturgo Giuliano Scabia e della sua idea di teatro vagante. Sarà sabato 24 settembre 2022 a Pavia e si protrarrà per l’intera giornata.

Una camminata di circa 5 km, inframmezzata da momenti di poesia, di musica, di letture recitate. Quasi a formare una sorta di “scrittura collettiva” atta a ricordare la necessità di fare teatro al di fuori dei suoi contesti abituali perché si possa fondere con la partecipazione attiva dei cittadini.

L’appuntamento è alle ore 9:30 sotto al monumento della lavandaia nei pressi del Ponte Coperto sulla riva destra del Ticino. Si arriverà presso il barcone del Club Vogatori Pavesi con letture e interventi musicali. Dopo il traghettamento con i barcé si approderà alla casa galleggiante della Società Battellieri C. Colombo dove si svolgerà un altro appuntamento con la poesia di Giuliano Scabia.

Ci si trasferirà poi con una breve camminata all’Imbarcadero per una merenda (ore 12.30), dove sarà ospite il cantautore pavese Silvio Negroni che canterà canzoni legate al Ticino e alla storia di Pavia.

Il percorso, guidato da teatranti e musici, risale poi la riva sinistra del Ticino fino al ponte coperto, lo attraversa e prosegue sulla riva destra fino alla sede dell’Associazione Canottieri Ticino per la quinta tappa teatrale.

Poi al parco Pertini è prevista la sesta parte di letture e musica con l’intervento performativo degli ospiti della comunità della Fondazione G. Costantino.

Per sentieri e sponde: Horti, il “giardino possibile”

L.a penultima tappa teatrale è con Angela Malfitano insieme agli allievi della Scuola di Teatro del Fraschini A piedi si arriva poi agli Horti del Collegio Borromeo. Sono 35.000 metri quadrati di verde, riqualificati e aperti al pubblico da sabato 17 settembre 2022. Qui si intrecciano habitat naturali, arte contemporanea, etica, equità e inclusione sociale.

Chissà se è davvero questo quel “giardino possibile” cui doveva portare la ricerca degli attori del teatro vagante di Scabia.

Quello che “si costruisce progettandolo fortemente, volendolo fortemente, volendolo politicamente, volendolo immaginariamente, volendolo poeticamente, perché il giardino è una funzione poetica…”[Intervista a Scabia del 9/11/ 1992, cit.]

Ed è proprio in questi Horti alla presenza della moglie di Giuliano Scabia, Cristina Giglioli, che si inaugurerà la statua di Marco Cavallo, simbolo della libertà dai manicomi. La scultura, costruita nella falegnameria della Fondazione Costantino è stata interpretata in chiave ambientalista in collaborazione con Plastic Free, come simbolo della lotta per la liberazione dalla plastica.

Seguirà un omaggio musicale a Giuliano Scabia con il violoncellista M.stro Marcello Rosa e lo spettacolo di teatro e cucina “Cucinar ramingo” del cuoco/artista Giancarlo Bloise.

Concluderà la manifestazione una piccola cena sul prato con suggestioni dai testi di Giuliano Scabia realizzata dagli studenti della Scuola Apolf di Pavia coordinati dal loro insegnante Riccardo Verdelli, Presidente Associazione Cuochi di Pavia.

Ideatori e organizzatori

Ente capofila di questo progetto, ideato da Roberto Traverso e Costantino Leanti, è l’Associazione Croma2000 Libertas rappresentata da Malva Bogliotti. “Per sentieri e sponde” ha ricevuto il sostegno della Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia, dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia e il Patrocinio e il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Pavia e la collaborazione dell’Università di Pavia e del Teatro Fraschini.

Le iniziative proseguiranno poi il 13 e 14 ottobre con la presentazione del libro “Il poeta d’oro – il gran teatro immaginario di Giuliano Scabia” di Massimo Marino presso la Libreria delfino-Ubick e con una giornata di riflessione e approfondimento in forma laboratoriale il 14 ottobre all’Università. La sera del 14 al Cinema Teatro Politeama a conclusione dei lavori, verrà proiettato il documentario sulla manifestazione del 24 e su Giuliano Scabia. A realizzarlo il docente di Cinema documentario sperimentale Filippo Ticozzi dell’Università di Pavia insieme ai suoi studenti.

In questo omaggio pavese a Giuliano Scabia, è stato coinvolto l’intero territorio: le società remiere di Pavia, le Istituzioni Culturali della città, le associazioni ambientaliste, le associazioni legate al Ticino, le organizzazioni che operano nel sociale. Come la Fondazione Costantino. I suoi ragazzi del CDSP (centro diurno sanitario psichiatrico) infatti, (che sono quelli nella foto) hanno partecipato al laboratorio di maschere e teatro per partecipare ad una performance durante la camminata. Mentre quelli della RSD, Residenza Sanitaria Disabili della Compagnia dell’Aglio, hanno realizzato nel loro laboratorio la scultura di Marco Cavallo che verrà esposta all’ultima stazione.

Per sentieri e sponde, informazioni

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Iscrizioni gratuite al workshop e informazioni: persentieriesponde@gmail.com

Biglietto per la camminata teatrale del 24 settembre: € 30,00 per adulti; € 20,00 per bambini dai 5 ai 10 anni

Prevendita sul sito liveticket.it e alla libreria Delfino-Ubik in piazza Cavagneria, Pavia

Il biglietto comprende gli spettacoli e i concerti itineranti, i trasbordi in barca, la merenda all’imbarcadero (*), acqua a disposizione dei partecipanti, bevande e cena finale (*).

È libera la partecipazione alla camminata teatrale ad esclusione di: trasbordi, accoglienza sui barconi, merenda all’Imbarcadero e piccola cena finale agli Horti, riservati esclusivamente a chi acquista il biglietto.

Partenza ore 10:00 (concentramento alle 9:30 sotto al monumento della lavandaia nei pressi del Ponte Coperto).

È consigliato un abbigliamento comodo, scarpe da cammino, cappello per il sole, repellente antizanzare.

Il percorso è di circa 5 chilometri con 8 tappe teatrali/musicali e due trasbordi su barcé.

In caso di maltempo la camminata teatrale si svolgerà il sabato successivo 1 ottobre.

*Segnalare all’organizzazione le intolleranze alimentari.