Portiamo il teatro a casa tua, la rassegna teatrale ideata dalla pirotecnica Mariagrazia Inneco a Milano, ha presentato l’8 e il 9 giugno 2022, Aaa cercasi sostegno per madre single e femminista con figlio maschio e adolescente.

Il monologo ironico di e con Monica Faggiani è declinato nello stile di stand up commedy e mette a nudo i vari clichés su educazione, perfezione materna, comportamenti.

L’attrice arriva in scena elegantissima, con un lungo tubino nero e tacchi vertiginosi.

Si avvicina al microfono.

Quel microfono anni ’50 ci proietta in un’epoca dove pubblicità e moda non avevano ancora imposto alla donna la frustrante e umiliante fatica di sembrare giovane e perfette ad ogni età.

Un’epoca apparentemente più semplice, dove le madri educavano le figlie a fare le mogli e i figli a trasformare i giovani fiori appena sposati, in fedeli e sottomessi angeli del focolare. O, altrimenti detto, in governanti/badanti, che tra bigodini, vestagliette e scope, perpetravano il loro ruolo funzionale alla società maschile e maschilista.

Ma poi, alla fine degli anni ’60 inizio ’70, è tornato il femminismo a scompaginare il bel quadretto.

Per chi si è nutrito, come la brava attrice, delle sue istanze libertarie e liberatorie, cosa ha potuto allora rappresentare l’educazione di un figlio maschio annunciatosi già nell’ecografia del terzo mese con la sua prepotente pretuberanza fallica?

La Faggiani lo racconta in Aaa cercasi sostegno per madre single e femminista con figlio maschio e adolescente con ironia e autoironia, ripercorrendo le tappe della maternità sino ad arrivare alla piena adolescenza dell’amato figlio.

Aaa cercasi sostegno per madre single: perfezione e imperfezione

Quel piccolo angelo biondo che si fonde col corpo materno, fa cadere inizialmente qualsiasi sussulto di lotta al patriarcato. Resta spazio solo per la volontà di essere la mamma perfetta, adorata e bella, in costante ricerca di approvazione e ammirazione.

Succede così, in un percorso inversamente proporzionale alla crescita del figlio che si trasforma sempre più in un maschio bianco peloso e scorbutico, che le certezze granitiche di perfezione raggiunta, si vadano via via assottigliando.

Il côté di mamma gelosa, possessiva, “controllante” fa capolino davanti ai primi amori adolescienziali del figlio. E porta con sé spunti di riflessione e di cambiamento per la mamma “imperfetta”.

Aaa cercasi sostegno per madre single e femminista con figlio maschio e adolescente termina con un prontuario di vita per il figlio che diventa inno alla vita stessa.

Foto di Alexandra Grippa