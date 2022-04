La Grande Danza torna al Teatro Arcimboldi di Milano (TAM)

Il Teatro Arcimboldi di Milano celebra il 29 aprile 2022, la Giornata Internazionale della Danza, con un cartellone di Grande Danza e con un regalo per il suo pubblico: l’opportunità di assistere al GALA NUREYEV con a un prezzo scontato fino al 50%: platea bassa e platea alta: – 30%, gallerie: – 50%.

Il codice promo è NUREYEV38, da utilizzare al seguente link: https://ticket.teatroarcimboldi.it/acquista-biglietti/default.aspx?ID=517.

La data della giornata internazionale è stata scelta perchè è quella della nascita di Jean-Georges Noverre (1727/1810), il grande coreografo e ballerino francese considerato l’inventore del balletto moderno. Promossa dall’International Dance Council dell’Unesco, la giornata è stata istituita nel 1982 ed accomuna tutti i paesi del mondo, senza confini.

Nella danza infatti c’è insita la libertà di esprimere con tutto il proprio essere la persona che si è, nella triplice dimensione spaziale, temporale e spirituale.

La Grande Danza: cartellone

Sul palco del bel teatro milanese infatti, danzeranno il 30 aprile e il 1 maggio i ballerini dell’Accademia Ucraina di Balletto, prestigiosa istituzione di livello internazionale e sede italiana dell’omologo istituto di Kiev.

Presenteranno due balletti del repertorio classico: La Bella Addormentata nella sua versione più famosa con due importanti nomi della danza classica come Michal Krcmar, primo ballerino del Teatro dell’Opera di Helsinki e Violetta Keller, stella nascente dello stesso teatro.

E, sulle celebri note di Leo Delibes, Coppelia, dove gli allievi dell’Accademia avranno l’onore di condividere il palco con i primi ballerini del Teatro dell’Opera di Praga Adam Zvonar e Alina Nanu.

Appuntamento imperdibile per gli amanti del balletto sarà quello di sabato 7 maggio 2022 con il “Gala di danza omaggio a Rudolf Nureyev”. Rudolf Nureyev è considerato il più grande ballerino di tutti i tempi che ha segnato un’epoca dal punto di vista interpretativo e creativo nella storia della danza. Il Gala vuole rendergli omaggio con un programma molto vario e un cast composto da étoiles internazionali.

Il pubblico potrà assistere ai celebri pas de deux del repertorio classico e assoli contemporanei portati in scena da étoiles e primi ballerini provenienti dal Royal Ballet di Londra, American Ballet Theater, City Ballet di New York, National Ballet Theatre of Ukraine e Hungarian National Ballet.

Ad arricchire la serata sarà la straordinaria partecipazione di due grandi étoiles internazionali come Natalia Osipova,prima ballerina sia del Royal Ballet di Londra che del Teatro Michajlovskij di San Pietroburgo e Daniiel Simkin, primo ballerino sia dell’American Ballet Theatre che dello Staatsballett Berlin.

Roberto Bolle and Friends al TAM

Dal 18 al 26 giugno Roberto Bolle torna a infiammare il pubblico italiano con Roberto Bolle and Friends. Roberto Bolle and Friends sarà un’occasione imperdibile per vedere sullo stesso palco Roberto Bolle con star internazionali della danza, un vero e proprio viaggio attraverso la bellezza e la magia di questa forma d’arte.

Roberto Bolle che di questi gala non è solo interprete ma anche il direttore artistico, forte della sua esperienza sui palcoscenici più importanti del mondo, riesce a rendere ognuno di questi spettacoli unico nel suo genere celebrando la bellezza e l’eleganza della danza.