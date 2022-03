Notre Dame de Paris, il successo che non tramonta mai: da Milano in tour

Ormai tra gli spettacoli evergreen, dopo il periodo di pandemia torna in scena Notre Dame de Paris e raccoglie un successo da record.



Notre Dame de Paris è tornato in scena dopo il periodo di stop forzato della pandemia, il tour rimandato due volte aspettava il pubblico pronto ad applaudire ancora l’opera popolare composta da Riccardo Cocciante, con i testi di Luc Plamondon e la versione italiana di Pasquale Panella.



Lo spettacolo è senza dubbio un punto fermo nel mondo dello spettacolo italiano, un “porto sicuro” per le migliaia di persone che ogni sera riempiono fino al sold out il Teatro Arcimboldi di Milano, dove sarà in scena fino al 5 aprile e poi in tournée in tutta Italia.



Va in scena nella versione con il cast originale (in alternanza con altri interpreti per via delle moltissime date in programma), gli stessi che aprirono il debutto nell’ormai lontano 2002 e che quest’anno festeggiano proprio il ventennale.

Tra il pubblico c’è chi lo ha visto una, due e perfino sessanta volte, Notre Dame de Paris dimostra di essere un vero evergreen dello spettacolo italiano registrando numeri ed una fidelizzazione del pubblico con pochi precedenti.



La storia di Quasimodo ed Esmeralda appassiona ancora e fa sognare tutti, lo abbiamo visto per voi in una delle repliche in programma al Teatro degli Arcimboldi di Milano.



Il cast:

Quasimodo: Giò di Tonno, Lorenzo Campani

Esmeralda: Lola Ponce, Tania Tuccinardi, Ilaria Mongiovì

Frollo: Vittorio Matteucci, Cristian Mini

Febo: Graziano Galatone, Riccardo Maccaferri

Gringoire: Matteo Setti, Riccardo Maccaferri

Fiordaliso: Claudia D’Ottavi, Tania Tuccinardi

Clopin: Marco Guerzoni, Leonardo di Minno



Il corpo di ballo composto da ballerini, acrobati e breakers strappa applausi a scena aperta ad ogni numero.



Insieme a loro un cast che si riconferma all’altezza delle aspettative, a partire dalla colonna portante Vittorio Matteucci, passando per Matteo Setti (oltre 800 repliche come Gringoire), Galatone, D’Ottavi e Guerzoni.



Nella replica vista da noi, nel ruolo di Quasimodo Lorenzo Campani che è riuscito a donare delle note pop inedite al personaggio conquistandosi il pubblico in scena insieme a Tania Tuccinardi nei panni di Esmeralda, con una vocalità che si esprime al massimo verso la fine dello spettacolo, i due già veterani del cast da diversi anni.



Notre Dame de Paris si riconferma un successo attesissimo dal pubblico, il tour toccherà tutte le principali città italiane e passerà anche dall’Arena di Verona il prossimo 8 e 9 ottobre 2022. Biglietti già in vendita su Ticketone.