Oblivion Rhapsody Unplugged al Teatro Carcano

Dal 10 Al 13 Marzo 2022, al Teatro Carcano di Milano gli Oblivion portano Oblivion Rhapsody Unplugged. Hanno infatti l’arte, la tecnica e l’attività dei rapsodi questi cinque fantastici artisti, cantori di composizioni poetiche popolaresche in versione acustica. Innestano, su canzoni parodiate, passi, pensieri, interpretazioni, riassunti in modo da formare un componimento letterario o una composizione da varietà. Sono cinque voci, una chitarra e qualche altro piccolo strumento.

Se riuscite, non perdetelo. Lo spettacolo è una cascata di suoni, parole, inventiva, animata da ritmo, ironia, movimento.

Vi troverete in una sorta di frullatore musical-storico-letterario sbattuti allegramente tra Promessi Sposi, placiti cassinesi, telegiornali, storie di guerre raccontate come partite di calcio, cronache nere shakespeariane, tra un Otello e una Giulietta, vocalist e consonantist, con finanche una sorta di benedizione “evangelica”.

E quando ad uno di loro scappa inavvertitamente la parola magica “rivista”, allora tutti e cinque si paralizzano per un paio di secondi per poi sintonizzarsi nuovamente su un nuovo genere teatrale, quello della rivista appunto. Ma non quella di fine secolo, caratterizzata da un notevole sfarzo con richiami all’operetta, quanto piuttosto quella pervasa da un umorismo sofisticato e colto che finisce in canzoni.

Perchè se Re Mida tramutava qualsiasi cosa toccasse in oro, gli Oblivion trasformano tutto in musica e canzoni. Riprendono frammenti di hit, cambiano le parole delle canzoni e costruiscono un pirotecnico patchwork.

Oblivion Rhapsody Unplugged: spettacolo pirotecnico

Volete una versione musicale e coincisa dei Promessi Sposi? In dieci minuti, parodiando Tozzi, Baglioni, Battiato, Nomadi ve la raccontano, precisando che hanno tagliato il capitolo terzo perchè la storia dell’Azzeccagarbugli è lunga e non serve troppo, mentre la Monaca di Monza, cerca un “voto di castità permanente”.

Ed è cosi per Shakespeare, per la guerra di Troia, per i placiti cassinesi.

Lo spettacolo è un atto percettivo, che prende continuamente forme diverse, che ne generano altre. Ha una potenza creatrice sorprendente; dietro la semplicità apparente però, nasconde grande preparazione, rigore, conoscenze sconfinate.

Teatro Carcano di Milano dal 10 al 13 marzo 2022

Oblivion Rhapsody Unplugged

Uno spettacolo di e con gli OBLIVION

Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli

Scene Lorenza Gioberti I Costumi Elisabetta Menziani I Luci Aldo Mantovani I Regia Giorgio Gallione I Produzione AGIDI