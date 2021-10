Le Nina’s Drag Queens hanno portato 19 a domenica 24 ottobre 2021 al Teatro Carcano di Milano, Le Gattoparde.

Come per Il Giardino delle Ciliegie o Queen LeaR, la compagnia parte dal testo di Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, per osservare la società attuale. Nell’opera magnifica di Di Lampedusa, siamo nella Sicilia del 1860 al momento del collasso del regime borbonico. Garibaldi sbarcherà presto con i suoi mille a Marsala e tutta la Sicilia è in fermento per la transizione verso il Regno d’Italia. La nobiltà, di cui Don Fabrizio Gerbèra, principe di Salina è il massimo rappresentante, sente prossima la fine mentre la nuova e rozza classe di affaristi si fa avanti. Don Fabrizio, detto il Gattopardo per l’emblema che contrassegna lo stemma di famiglia, assiste imperturbabile agli eventi. Sa che il suo mondo sta morendo ma sa anche che le prospettive di quello nuovo sono solo illusioni. E anche se la rivoluzione è vento che scompiglia i capelli, poi passa. Perchè tutto cambia perché nulla cambi. Cioè se tutto cambia esteriormente, tutto rimane com’è ed ad un potere se ne sostituisce un altro.

Le Gattoparde, sinchè c’è morte c’è speranza!

Ma come ci ricordano le Drug Queens, sinchè c’è morte c’è speranza! E parafrasando la Carrà, “ferita ad una gamba”, si lanciano come i prodi garibaldini nella costruzione italica: com’è bello far l’Italia da Trieste in giù! Naturalmente c’è anche una storia d’amore perchè senza amore non ci può essere storia e il solito “cuore matto, matto da legare che crede ancora che tu pensi a me”. Si avverte a tratti, un leggero scollamento col testo di riferimento, Il Gattopardo, che crea uno spaesamento momentaneo.

Il gruppo regala come sempre un manuale di sopravvivenza in forma poetica, anche se conscio che la poesia sia fuori epoca. La sua recitazione è generosa, avvolgente, i costumi fantasiosi, i dialetti si mischiano tra le gag e i passi contagiosi di danza.

Le Nina’s Drug Queens accolgono gli spettatori già fuori dal teatro. Hanno un sorriso per tutti. Ai più fortunati sussurrano una frase, positiva, poetica o divertente. C’è libertà nei loro spettacoli e divertimento: Tanto pe’ sognà Perché ner petto me ce naschi ‘n fiore!

Da martedì 19 a domenica 24 ottobre 2021

Le Gattoparde

L’ultima festa prima della fine del mondo

Uno spettacolo Nina’s Drag Queens

Di e con Alessio Calciolari, Gianluca Di Lauro, Sax Nicosia,

Lorenzo Piccolo, Ulisse Romanò

Regia Ulisse Romanò

Drammaturgia collettiva guidata da Lorenzo Piccolo

Costumi Daniela Cernigliaro | Scene Maria Spazzi

Musiche e suono Gianluca Misiti | Luci Luna Mariotti

Produzione Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano | Aparte Soc. Coop.

Teatro Metastasio di Prato | Emilia Romagna Teatro Fondazione