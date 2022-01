Dal 26 al 30 gennaio 2022 a MTM Teatro Litta di Milano, va in scena FarFalle, di e con Andrea Robbiano.

FarFalle ha tutta la delicatezza del titolo che porta, insieme alla moltitudine dei suoi colori. Che sono poi quelli della vita vissuta in libertà, dove la violenza non ha ancora cancellato varietà e differenze.

Ma racconta anche di come la vita si spegne quando la ferocia disumana prende il sopravvento e di come allora i colori si dimentichino e i contorni delle farfalle comincino a sfumare nel ricordo. Impresso nella memoria, resta solo il nero delle loro antenne, così simile al nero del filo spinato del campo di concentramento o del fumo del suo crematorio che sembra assumere i contorni delle persone che inghiotte.

Andrea Robbiamo, da solo sul palco in pantaloni e camicia, racconta tante storie. Gioca con stili narrativi diversi, prima di avvicinarsi al tema del genocidio. Narra di Attila, di Napoleone, del circo strano, dove gli uomini strisciano, dell’elefante.

Quasi che debba irrobustirsi lo spirito, blindato al ricordo, per arrivare a raccontare parafrasando Levi, di “quell’ uomo che non conosce pace, che uccide per un si o per un no, senza coraggio di guardarsi allo specchio, vuoti gli occhi e freddo il grembo, come una rana d’inverno”.

FarFalle, lacerti di dolorosa memoria

Solo allora tornano lacerti di memoria dolorosi. Riaffiorano come macchie nere su carta fotografica da sviluppo su cui Robbiano inciampa, sbanda, devia. Non ricorda nemmeno chi fossero i buoni e chi i cattivi, proprio come succede per indiani e cowboy. Fa male infatti risentire il rumore del vento contro la porta della baracca, il modo di russare dei compagni, rivedere la piccola mascotte di 8 anni del campo uccisa barbaramente, i numeri marchiati sulla pelle.

Ma quando ciò che si è vissuto appare nitido, allora è necessario fare uno sforzo per non dimenticarsi delle farfalle e dei loro colori, per evitare cioè il naufragio spirituale.

É forse questo il monito di FarFalle; che vuole raccontare si, del genocidio ebraico, apice del nazifascismo in Europa, ma ci ricorda anche che laddove si comincia a negare libertà individuale e uguaglianza, ci si avvia sempre verso un campo di concentramento.

FarFalle

di e con Andrea Robbiano

produzione Teatro del Rimbombo

