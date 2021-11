Raffaella Roversi - Teatro

Tango Macondo, attraversare la vita sognando, raccontando e suonando

Tango Macondo è un racconto fantastico. La musica dal vivo è sempre presente con le note create da Paolo Fresu per la sua tromba, per l'organetto sardo di Pierpaolo Vacca e per il bandoneon argentino di Daniele di Bonaventura. La voglia di raccontare storie favolose della coppia dei personaggi principali, lega due territori apparentemente lontani: la Sardegna che la coppia è costretta a lasciare e Macondo, dove approda dopo un lungo viaggio. Se nella prima parte, relativa alla Sardegna, la drammaturgia e la regia di Giorgio Gallione si ispira liberamente a ''Il venditore di metafore'', personaggio principale del romanzo di Salvatore Niffoi, nella seconda sembra ricalcare la storia di Macondo descritta in Cento anni di solitudine.