Teatro Manzoni, stagione 2021/22: non fermateci ancora!

Il Teatro Manzoni di Milano ha presentato la nuova stagione 2021/22. Nella sua bella sala dalle poltrone rosse, sfilano le immagini “surreali” della nostra città durante il primo lockdown: svuotata, silenziosa, priva di vita. Seguite da quelle del Teatro Manzoni, anche esso tristemente vuoto, poco illuminato, quasi spettrale. Improvvisamente, sulle note di Don’t stop me now dei Queen, ripartono immagini di una platea che applaude gioiosa, di attori che si divertono facendo divertire. Ritornano i colori, la gente, l’energia, lo stare insieme, il movimento, la luce, la voglia di recuperare la socialità.

Parafrasando le parole della canzone dei Queen, Alessandro Arnone, direttore generale del teatro, esordisce dicendo: non fermateci ancora!

Dal 23 febbraio 2020 sono state infatti cancellate 240 rappresentazioni. Le false partenze si sono tradotte in uno spreco ulteriore di energie. Ma ora si vuole ripartire con ottismo, anche se al 50% della capienza.

Arnone ringrazia il grande finanziatore Fininvest, le compagnie di attori, gli abbonati, fedeli sostenitori, e il sostegno pubblico.

Poi passa a presentare l’intero cartellone che, come da diverse stagioni, accanto alla prosa include spettacoli per la famiglia (Manzoni Family), il Cabaret, e Manzoni Extra che ospita il festival della magia, musica, danza, canzone.

Questa diversificazione, che ha il pregio di richiamare pubblici diversi, ha un valore pubblico importante, sottolinea l’assessore alla cultura del comune di Milano Filippo Del Corno, perchè rafforza l’unione della comunità.

Teatro Manzoni Prosa, con artisti tra i più rinomati del panorama nazionale

Si comincia il 12 ottobre con Liolà di Luigi Pirandello, con Giulio Corso e Enrico Guarnieri e la regia di Francesco Bellomo. Monica Guerritore porta L’anima buona di Sezuan di Bertolt Brecht nella traduzione e adattamento di Roberto Menin che si ispira l’edizione di Giorgio Strehler quella dell’ 81. Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta ci faranno ridere con Scusa sono in riunione ti posso richiamare? Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti e Paola Quattrini in Se devi dire una bugia dilla grossa, una commedia leggera ma fatta con amore. Montagne russe con Corrado Tedeschi e Martina Colombari ci portano in un’intricata relazione piena di umanità. Molto atteso è l’adattamento teatrale di Antonio Grosso e Pierpaolo Picchiarelli tratto dalla sceneggiatura di Mario Monicelli: I soliti ignoti. Si torna a sognare con Don Chisciotte, in un adattamento di Francesco Nicolini, con la regia di Roberto Aldorasi Alessio Boni Marcello Prayer, questo ultimo anche in scena. Ritorna Pirandello con Enrico IV, con Eros Pagni e la regia di Luca De Fusco. Ci sarà anche Mine vaganti, uno spettacolo di Ferzan Ozpetek. Fuori abbonamento ci aspetta Vincenzo Salemme: Napoletano e fammi una pizza.

Teatro Manzoni Cabaret: per ridere di cuore e di testa

Molto varia anche la sezione del Cabaret: Moni Ovadia prova a convertire Dario Vergassola in Un ebreo un ligure e l’ebraismo; Panpers, il duo composto da Andrea Pisani e Luca Peracino continua a coltivare l’amore per il Life. Debora Villa porta Gli uomini vengono da Marte le donne da Venere, esilarante terapia di gruppo collettiva dal libro dello psicologo statunitense John Gray; Giovanni Vernia, Vernia o non Vernia.

Paolo Cevoli fa lezione di marketing romagnolo tra piadine e ristorazione, mentre in l’Ornano Furioso, Antonio Ornano porta per mano lo spettatore in un apparente favola che in realtà rappresenta la vita di tutti i giorni.

Teatro Manzoni Extra: qui troverete tanto altro

Denso il cartellone Extra. Esordisce Sylos Labini con Il Sistema, tratto dall’omonino libro di Alessandro Sallusti. Troviamo poi Oh mia bela Madunina il racconto di Milano fatto da Leonardo Manera e Alessandro Milan, tra ospiti, musiche, cabaret accompagnati dal Duo Duperdu; un omaggio agli Abba (Abbadream); la storia vera degli alpinisti Joe Simpson e Simon Yates, raccontata da Jacopo Bicocchi e Mattia Fabris. Gabriele Pignotta porta Toilet scritto da lui durante la pandemia. Emiliano Toso regala un’esperienza particolare. Il biologo molecolare, ci accompagna in un viaggio unico musicale che permette di toccare nel profondo le nostre emozioni. Ad accompagnarlo sul palco Daniel Lumera, riferimento nel campo della meditazione e la violoncellista Lorena Borsetti. Luca Argentero racconta tre storie di grandi personaggi: Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba. Monica Bellucci ci restituisce un ritratto della Callas commovente e affascinante.

Almeno tu nell’universo è un omaggio a Mia Martini ricco di momenti bui e periodi luminosi un racconto in musica e parole con Matilde Facheris, Virginia Zini e Sandra Zoccolan. Vittorio Sgarbi celebra alla sua maniera Dante intessendo inediti fili conduttori in uno scambio con Giotto. Chi di voi non ha visto Drusilla Foer su Facebook? sarà presente a dicembre in Elegantissima, un recital diretto da Franco Godi scritto e interpretato da Drusilla. Una tradizione ormai al Manzoni il Festival della Magia. Raul Cremona porta la magia di Sant’Ambrogio. Sulle musiche di Bizet ritorna il dramma di Carmen e Don José, in una versione però molto contemporanea con lo sbarco di profughi a Lampedusa.

Manzoni Family: divertimento per grandi e piccoli

Manzoni Family offre spazi per tutte le generazioni, dai bambini ai genitori ai nonni. Sono storie raccontate dalla compagnia Un Teatro da Favola, che vuole avvicinare i piccoli al teatro. Gli spettacoli, come I tre porcellini, Alice nel Paese delle Meraviglie, il Gatto con gli stivali, Il lupo e i sette capretti, Cenerentola, Non è colpa della cicogna, Biancaneve e i sette nani, La famiglia Transylvania, sono interattivi. La Fondazione Aida e il teatro stabile del Veneto, portano invece Il Gruffalò, una commedia musicale tratta dal Gruffalò di Julia Donaldson e Alex Sceffler. Anche questa prevede il coinvolgimento dei piccoli spettatori.

Teatro Manzoni, Via Alessandro Manzoni 32, Milano

Abbonamenti Prosa in vendita fino al 18 ottobre a partire da € 180,00

Biglietti spettacoli da € 15,50 + prevendita a € 40,00 + prevendita

Biglietti rassegna Family da €4,50 + prevendita a € 16,50 + prevendita

