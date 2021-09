Raffaella Roversi - Teatro

Variazioni Furiose: tutti cercando il van amore

Variazioni Furiose è il progetto sull'Orlando Furioso di e con Federica Fracassi, in collaborazione con Massimo Luconi, con la regia di Renzo Martinelli. Vista l'impossibilità di riprodurre l'intricatissima trama ricca di sotto-trame dell'Orlando Furioso, lo spettacolo si articola in sei parti, sei piccoli atti dedicati a singoli eroi o eroine, dalla fuga di Angelica ad Astolfo sulla luna. Ogni parte è introdotta da testi in prosa, estratti da “Orlando furioso di Ludovico Ariosto raccontato da Italo Calvino” che servono ad inquadrare il momento narrativo.