Indie Italiani – Remothered Tormented Fathers #5

Ogni 7 del mese, ormai lo sapete bene, vi aspetta l’appuntamento con la collana “Indie Italiani”, dedicata a tutti quei titoli sviluppati in Italia e che mostrano quanto anche il nostro paese sia in grado, oggi, di dire la sua in questo campo. Nel precedente articolo abbiamo parlato di The Town Of Light , ambientato nel manicomio di Volterra, ed intervistato Luca Dalcò, il suo sviluppatore. Oggi, senza allentare affatto la tensione, ci avventureremo in una villa, con un vecchio misterioso, una bambina scomparsa, un medicinale spaventoso e colpi di scena, uno dietro l’altro. Il titolo di cui sto parlando è Remothered: Tormented Fathers.

Remothered: Tormented Fathers

Quando diciamo survival horror la testa va immediatamente a quei titoli oltreoceano che ci hanno emozionato, o meglio spaventato, sin dall’infanzia: Resident Evil, Silent Hill, Alone In The Dark, Clock Tower. La capacità di impressionare il videogiocatore rende questi titoli affascinanti ed indelebili nella loro memoria, perché gli jump-scare non li dimenticheremo tanto facilmente (sto ancora fuggendo nei sogni dal licker di Resident Evil 2).

Pensavo di aver visto tutto, ma gli italianissimi Darril Arts e Stormind Games hanno deciso di tirar fuori dal cilindro un titolo che mi ha costretto a cambiare spesso biancheria intima (ho suggerito loro di creare una steelbox con mutandoni limited edition). Remothered: Tormented Fathers, è un videogioco che sa tenere incollati alla sedia, pieno di suspance, di enigmi e di una trama che concede poco, mano a mano, nella vostra grande fuga.

Fuga da cosa?

Prima di procedere infatti è bene spiegarvi un po’ la trama di Remothered. La bella Rosemary Reed (che mi ricorda Jodie Foster) bussa alla porta della villa del notaio Felton in qualità di dottoressa dell’Istituto Santa Margherita. Il dottor Felton infatti sembra essere affetto da una malattia misteriosa cui nessuno riesce a dare risposta. Rosemary confessa di avere una possibile soluzione e dopo l’iniziale resistenza della domestica a farla entrare, riesce ottenere un colloquio con il dottore.

Peccato che la nostra femme fatale non abbia una laurea in medicina; peccato anche che, mentre si trova ancora nella villa, viene scoperta. Rosemary non è una dottoressa, ma sta indagando sulla scomparsa di Celeste, figlia di Felton. I ficcanaso non sono ben accetti nella villa, così le vie di fuga vengono sbarrate e rimarrà sola, senza armi, in una casa gigantesca e scricchiolante, in una fuga che non sembra avere fine, in cui gli inseguitori hanno orecchie dappertutto.

Di mezzo c’è una bambina scomparsa, una malattia, un farmaco misterioso e tanto ancora. La trama è molto matura e curata, con colpi di scena continui di cui non possiamo dirvi davvero nulla.

Hide and Seek

Nascondersi e cercare. Ho descritto Rosemary come una femme fatale, dimenticate quindi lo stereotipo della donna indifesa, tutta curve e niente cervello, e preparatevi ad un personaggio furbo, attento, intelligente. Queste saranno le sue armi. Nonostante le sue ragionevoli paure e la posizione di svantaggio totale in cui si trova, cercherà sempre di portarsi avanti e di non mollare un centimetro le sue indagini e convinzioni.

Ho provato subito una forte empatia per la protagonista che, realisticamente, non è un’eroina del mondo greco, non è Atena-occhio-azzurro, ma una donna che si rende conto del reale pericolo che sta correndo e cerca quindi, prima ancora delle informazioni su Celeste, una via di fuga concreta. La vostra ricerca sarà duplice.

Come dicevo poco fa non avrete armi, infatti non ci sarà un singolo colpo d’arma da fuoco e, ad eccezion fatta di oggetti contundenti per sfuggire dalla presa dell’inseguitore, o da utensili da posizionare per distrarlo, la vostra arma preferita sarà l’intelletto. Dovrete muovervi piano, pianissimo, perché correre significherà fare rumore e fare rumore significherà morire.

In tutto il gioco sentirete una presenza dietro di voi, nel tentativo di risolvere i vari enigmi che si presentano, nel cercare tra i documenti verità scomode e scottanti. A rendere tutto ancora più complesso sono i punti di salvataggio, posti soltanto in due zone della casa che, ricordiamolo, è a più piani: non solo dovrete procedere nel gioco, ma assicurarvi anche di salvare ogni tanto, e lo stesso salvataggio, a volte, sembrerà un’impresa.

Remothered è un survival horror pieno di imprevisti e jump-scare, e la soundtrack che ci accompagna in ogni singolo momento della nostra avventura rende il tutto ancora più affascinante. La villa è curata nei minimi dettagli, piena di collezionabili ed indizi che renderanno ogni esperienza unica. Potrete infatti procedere velocemente, oppure fermarvi più attentamente a leggere ed osservare foto, quadri, lettere nascoste, che vi diranno certamente di più su una trama non facile da comprendere vista la sua complessità.

In alcuni punti il gioco si farà più movimentato e si trasformerà in un trial&error. I vostri riflessi, la vostra astuzia saranno ancora una volta la vostra arma preferita, in grado di tirarvi fuori dai guai.

Ma non è noioso?

L’industria videoludica contemporanea ci ha abituati a headshot, fucili a pompa, mine, spargimenti di sangue in ogni dove e poi arriva Remothered. Non che non ci sia sangue, anzi, al contrario, ne vedrete molto, ma non dipenderà certo dalla vostra follia omicida.

Il fatto che non ci sia, da parte vostra, la possibilità di attaccare, indebolire, sconfiggere l’inseguitore, non permetterà mai di scaricare l’adrenalina, di prendere una boccata d’ossigeno e questo, in un survival horror come si deve, è una caratteristica positiva.

Se in Resident Evil, almeno nei primissimi capitoli, vi era la possibilità di alleggerire la tensione con quei pochi colpi che trovavamo lungo il cammino, in Remothered questo non avviene. Se in The Evil Within il personaggio procede dritto per la sua strada, incurante del pericolo per salvare il povero Leslie, con la capacità di fabbricare colpi incendiari ed esplosivi, in Remothered dimenticatelo.

Se non si fosse capito, il mio è un elogio a questo modus operandi, perché costringe il giocatore ad essere paziente, a guardare dietro l’angolo, a tentare nuove strade, ad esplorare per davvero l’ambiente circostante. Rosemary è un personaggio reale, uno dei pochi con cui sono riuscito ad avere un’affinità mentale; avrei fatto le stesse cose.

Quindi, rispondendo in maniera secca: no non è affatto noioso!

Conclusione

Voglio ricordarvi che Remothered: Tormented Fathers è disponibile per PC, Playstation 4, Xbox One a soli 14,99 euro. Come ormai ben sapete siamo lontani dalla politica di assegnare voti ai videogiochi, perché pregiudicano l’acquisto e l’esperienza videoludica in maniera troppo netta. Quello che posso dirvi è che è un titolo riuscitissimo, e, ricordatelo, italiano.

Numeri Precedenti della collana Indie Italiani

Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5