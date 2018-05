ITINERARI | Alla scoperta di Milazzo tra natura, storia e divertimento

Foto: La bellezza di Milazzo

Arte, storia e divertimento si fondono appieno nel panorama mozzafiato della leggendaria Milazzo.

Situata nella costa nord-occidentale della Sicilia, in provincia di Messina, la città di Milazzo è ogni anno meta ambita per i turisti che giungono da ogni luogo per immergersi nella natura e per assaporare le tipicità culinarie della zona. Dal porto è possibile raggiungere agilmente le Isole Eolie.

Collocato sulla sommità dell’antico borgo, l’imponente Castello di Milazzo ha una superficie di oltre 7 ettari e costituisce la più grande cittadella fortificata della Sicilia. Oggi è sede di eventi culturali, quali il Mish Mash Festival (3 e 4 agosto), una delle più importanti rassegne di musica indie, rock ed elettronica della regione. Lasciando il borgo e incamminandosi lungo la via Impallomeni, è possibile poi ammirare il Santuario di San Francesco di Paola, fondato dal Santo nel 1464. All’interno, si trova una Madonna con Bambino di scuola gaginiana; mentre all’esterno, nella parete posta a nord, è presente una palla di cannone, in ricordo della battaglia del 20 luglio 1860 tra le truppe garibaldine e quelle borboniche.

Un’altra meta da non perdere è il Promontorio di Capo Milazzo, da cui si gode del panorama meraviglioso della Riviera di Ponente e della Baia di S. Antonio. Alla fine del Promontorio, scendendo alcuni gradini, si giunge al Santuario rupestre di S. Antonio da Padova, da cui è possibile gustare la vista delle Isole Eolie in lontananza. Dirigendosi invece verso il faro, si arriva nella riserva naturale, che conduce alla rinomata Piscina di Venere, un laghetto naturale incastonato tra le rocce. Per arrivare, bisogna percorrere un lungo sentiero e affrontare un’ardua scalinata, ma il regalo che la natura offre quando si giunge in questo luogo è un’ottima ricompensa alle fatiche.

Milazzo però non è solo natura e cultura, è anche sano divertimento. Tre sono i luoghi di incontro preferiti dai giovani (e non solo): la Baia del Tono, che conclude il lungomare di Ponente; il Borgo antico, con i suoi pub e ristoranti; la Marina Garibaldi, meta privilegiata dalle famiglie che vogliono trascorrere una serata passeggiando accanto al mare nel pieno centro della città. Lungo la Marina è poi possibile vedere la Statua della Libertà e il monumento dedicato al comandante e ammiraglio italiano Luigi Rizzo.