“A Napoli con Maradona” di Giancarlo Pacci: il Dio del calcio si è fermato a Napoli
Rubina Galeotti
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“A Napoli con Maradona” di Giancarlo Pacci: il Dio del calcio si è fermato a Napoli

“A Napoli con Maradona” di Giancarlo Pacci: il Dio del calcio si è fermato a Napoli

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Recensioni - 29 Aprile 2026

di Rubina Galeotti

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