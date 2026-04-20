L’ultimo nazista: come ho catturato Eichmann
Carlo Mondello
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L’ultimo nazista: come ho catturato Eichmann

Burocrate obbediente o malvagio criminale? Questa è la storia della cattura di Eichmann, l'architetto della Soluzione finale, ma è soprattuto la storia di quegli uomini e quelle donne che, coordinate da Harel Isser, gli diedero la caccia per quindici anni. La storia di una rocambolesca cattura e un'ancora più difficile operazione clandestina di estradizione. Questa è la storia che si svolse prima di uno dei processi più celebri della storia contemporanea.

L’ultimo nazista: come ho catturato Eichmann

Burocrate obbediente o malvagio criminale? Questa è la storia della cattura di Eichmann, l'architetto della Soluzione finale, ma è soprattuto la storia di quegli uomini e quelle donne che, coordinate da Harel Isser, gli diedero la caccia per quindici anni. La storia di una rocambolesca cattura e un'ancora più difficile operazione clandestina di estradizione. Questa è la storia che si svolse prima di uno dei processi più celebri della storia contemporanea.
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Recensioni - 20 Aprile 2026

di Carlo Mondello

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