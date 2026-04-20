L’ultimo nazista: come ho catturato Eichmann

Adolf Eichmann è passato alla storia per essere stato l’architetto della Soluzione finale della Questione ebraica, la drammatica e agghiacciante pianificazione che portò l’Olocausto a raggiungere numeri vertiginosi. Fu, senza troppi giri di parole, colui che si occupò di dettagliare e mappare i movimenti di milioni di ebrei dall’Europa sottomessa al Nazismo verso i campi di concentramento. Un diabolico genocida o un semplice e ossequioso contabile?

Dal processo di Norimberga, che iniziò nel tardo ’45 per poi protarsi quasi un anno intero, emersero numerose condanne a carico delle più alte sfere militari, l’anno successivo una serie di processi secondari ampliò il numero di condannati; lui non era tra questi, era riuscito a scappare in Argentina.

L’Europa, nella parte degli Alleati, cercava con quelle condanne di chiudere un vaso il cui contenuto, colmo di orrore, strabordava da tutte le parti. Molti colpevoli erano dunque in libertà: quella che Harel Isser ci racconta ne La casa di via Garibaldi, per i tipi di Castelvecchi, è la storia della più celebre operazione del Mossad – i servizi segreti dell’allora neo Stato israeliano – che portò al ritrovamento e alla cattura di Eichmann.

Entriamo così in una delle operazioni d’intelligence più audaci della storia contemporanea, a più di sessant’anni dallo storico processo che portò Eichmann all’impiccagione, la voce di colui che condusse una delle operazioni clandestine più controverse della storia recente diviene un vero elogio al lavoro di squadra, all’abnegazione e al sacrificio. A partire dalla prima segnalazione del procuratore tedesco Bauer fino alla colluttazione con Eichmann stesso, ormai in mano ai servizi.

Un memoriale preziosissimo per ricostruire ciò che accadde prima del celeberrimo processo per il quale Hannah Arendt parlò per la prima volta di banalità del male. Il libro non si perde mai nel lento e noioso autobiografismo e si legge come un libro storico d’azione. Incredibilmente profondi risultano alcuni passi in cui è descritta la prigionia del nazista, le difficoltà dei suoi carcerieri che, paradossalmente, si trovarono costretti a nutrire e prendersi cura di colui che aveva sterminato le loro famiglie.

La cosa che provocava la maggiore e più continua tensione in loro era la contraddizione tra il modo di trattare Eichmann che si pretendeva da loro e ciò che sentivano nei suoi confronti. Avevano avuto l’ordine di ignorare, per quanto possibile, l’identità del prigioniero e di ricordare che solo i giudici, davanti ai quali sarebbe stato portato, erano qualificati a pronunciare una sentenza contro di lui.

Ma come potevano dominarsi giorno dopo giorno? Dovevano fare la barba a quell’individuo perché non gli era permesso avere un rasoio. Dovevano fargli il bagno perché non gli era permessa libertà di movimento. E dovevano anche accompagnarlo al gabinetto.

Anche per questo La casa di via Garibaldi resta un documento più che un memoriale. Non è solo la cronaca di un rapimento, ma il racconto di come un popolo abbia cercato, attraverso la legalità di un processo, di rispondere all’orrore della Shoah. Una lettura necessaria per comprendere che la giustizia, a volte, richiede non eroi invincibili, ma uomini dotati di infinita pazienza e di una ferma bussola morale. Ciò che il tribunale sentenziò dopo è l’ultima pagina di questo capitolo, una pagina oscura riguardo la quale non ci sentiamo in grado di dare un giudizio. Ci preme ricordare invece, proprio come Isser, quanto ricche di emozione furone le parole di Ben Gurion:

Ho il dovere di annunciare alla Knesset che alcuni giorni fa uno dei maggiori criminali di guerra nazisti è stato trovato dal servizio segreto israeliano. Si tratta di Adolf Eichmann, responsabile, unitamente agli altri capi nazisti, di ciò che essi definivano la «Soluzione Finale della Questione Ebraica»: vale a dire dello sterminio di sei milioni di ebrei europei. Adolf Eichmann si trova in carcere in Israele, e fra non molto verrà condotto in tribunale per essere processato secondo la legge del 1950 contro i nazisti e i loro collaboratori.