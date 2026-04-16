Don’t move, improve: storie di resistenza nel Sud Bronx

“La signora va nel Bronx” di Marianella Sclavi è molto più di una semplice indagine etnografica: è un’esperienza immersiva che unisce il rigore della ricerca sociologica al coinvolgimento emotivo del racconto autobiografico. Il risultato è un’opera capace di interrogare il lettore tanto quanto il contesto che descrive.

La protagonista, Maria, etnografa europea che vive a Manhattan, si addentra quasi per caso nella realtà del Sud Bronx, spinta dalla curiosità verso la Banana Kelly Community. È l’inizio di un viaggio che si sviluppa su due piani paralleli: da un lato l’osservazione di una realtà urbana segnata da degrado, disuguaglianze e marginalità; dall’altro un continuo lavoro interiore di decostruzione dei propri pregiudizi. Emblematica è la sua ammissione: “Ciò che sto vedendo è in larga parte una proiezione del mio stato d’animo”. In questa consapevolezza risiede uno dei nuclei più forti del libro: l’Altro non è mai osservato in modo neutro, ma sempre filtrato dalle categorie mentali di chi guarda.

Il Bronx che emerge dalle pagine di Sclavi è lontano tanto dagli stereotipi sensazionalistici quanto dalle narrazioni edulcorate. È un luogo complesso, attraversato da contraddizioni profonde: criminalità diffusa, povertà estrema, crisi abitativa e disgregazione sociale convivono con forme sorprendenti di solidarietà, resilienza e auto-organizzazione. In questo contesto si inserisce l’esperienza della Banana Kelly Community, nata alla fine degli anni Settanta con lo slogan “don’t move, improve”. Un invito radicale a restare e trasformare il proprio quartiere, invece di abbandonarlo.

La forza di questa comunità risiede nel suo approccio di auto-aiuto: gli abitanti acquistano edifici abbandonati a prezzi simbolici, li ristrutturano con il proprio lavoro e ne diventano proprietari. Non si tratta solo di recupero edilizio, ma di ricostruzione di un tessuto sociale. Come emerge chiaramente, “ricostruendo le case ricostruivano loro stessi”. È una filosofia che si oppone tanto all’assistenzialismo passivo quanto agli interventi istituzionali calati dall’alto, spesso inefficaci o addirittura dannosi, come nel caso delle grandi operazioni urbanistiche che hanno prodotto quartieri-dormitorio ad alta densità e criminalità crescente.

Tra i molteplici incontri raccontati, spiccano figure come Pearl White, madre di sette figli e instancabile attivista, o Obie, sovrintendente di condominio, che trova proprio nel Bronx un senso più autentico della vita. Le loro testimonianze restituiscono una dimensione umana intensa, fatta di lotta quotidiana ma anche di dignità e speranza. “Nel Bronx la vita è una lotta”, dice Pearl, “ma si imparano molte cose dalle difficoltà”. È una lezione che attraversa tutto il libro.

Sclavi dedica ampio spazio anche al sistema educativo e alle sue criticità. Le scuole del Bronx appaiono come luoghi in cui il ruolo di studente e quello di insegnante si svuotano di significato. I ragazzi, privi di prospettive, faticano a costruire un’identità; gli insegnanti, spesso impreparati, oscillano tra frustrazione e rassegnazione. Ne emerge un quadro disorientante, che mette in discussione le interpretazioni semplicistiche basate solo su fattori economici o culturali.

A distanza di un anno, il ritorno di Maria a Kelly Street mostra un cambiamento tangibile: nuovi cantieri, case ristrutturate, attività commerciali riaperte. Tuttavia, il progresso porta con sé nuove tensioni, come l’aumento dei prezzi e il rischio di esclusione per chi aveva contribuito alla rinascita del quartiere. È il paradosso di ogni processo di riqualificazione urbana.

Nel complesso, “La signora va nel Bronx” è un libro che invita a distinguere tra previsioni e pregiudizi, tra osservazione e interpretazione. È un racconto di trasformazione — individuale e collettiva — che dimostra come anche nei contesti più difficili possano emergere energie creative e forme di resistenza inattese. Sclavi riesce a rendere accessibile una ricerca complessa senza mai rinunciare alla profondità, offrendo al lettore non solo una testimonianza, ma uno strumento per guardare il mondo con occhi diversi.