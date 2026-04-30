Il libro Re Artù di Francesco Marzella (Editori Laterza) si colloca a metà strada tra il saggio storico e la biografia mitologica, con un obiettivo preciso e ambizioso, ovvero raccontare la leggenda arturiana come traccia coerente di un individuo realmente esistito, ricostruita attraverso la stratificazione delle fonti medievali.

L’operazione, già dichiarata dall’autore, non mira a stabilire se Artù sia esistito storicamente, bensì a seguirne la costruzione narrativa nel tempo, a cominciare dalle prime attestazioni nell’Alto Medioevo fino alla piena codificazione del ciclo cavalleresco. In questo senso, il libro si propone come una sorta di storiografia delle versioni di Artù, più che del personaggio in sé.

Un re costruito dalle fonti

Il punto di forza dell’opera sta proprio nell’impostazione metodologica. Marzella, studioso della materia arturiana, ricompone il mito seguendo le principali tradizioni letterarie medievali europee, mostrando come la figura del sovrano si trasformi progressivamente: guerriero nelle prime narrazioni gallesi e tardo-latine, re ideale nella tradizione francese, e infine figura religiosa legata alla ricerca del Santo Graal.

Questa prospettiva permette di leggere il ciclo arturiano attraverso secoli e contesti diversi. Il risultato è un Artù “multiplo”, coerente con la natura stessa del mito che non nasce mai una volta per tutte ma si rielabora continuamente.

Un approccio tra divulgazione e filologia

Lo stile del libro conserva un registro accademico e divulgativo in cui Marzella non rinuncia alla complessità delle fonti e spesso richiede al lettore una certa attenzione nel seguire parallelamente il continuo rimando tra testi medievali, varianti narrative e tradizioni folkloristiche, spiazzando un lettore abituato a narrazioni tradizionali o biografia “continua” del re.

Questa scelta è anche uno dei principali punti critici emersi nella ricezione del libro in quanto la struttura non è sempre lineare e può risultare troppo densa, soprattutto per chi non ha familiarità con l’argomento. Occorre comunque sottolineare come questa densità rifletta fedelmente la natura frammentaria delle fonti, scongiurando una ricostruzione eccessivamente semplificata.

Inoltre, chi cerca una narrazione tradizionale o una biografia “continua” del re potrebbe rimanere spiazzato dal momento che il libro non racconta una storia unica, ma molte storie sovrapposte.

Il valore del mito

Uno degli aspetti più interessanti è la riflessione implicita sul perché la leggenda di Artù continui a sopravvivere. Il libro suggerisce che la forza del mito non risieda tanto nella sua storicità, quanto nella sua capacità di adattarsi a epoche diverse, assumendo significati sempre nuovi.

Da modello cavalleresco, infatti, Artù è stato usato anche come simbolo politico: basti pensare a Jackie Kennedy che in un’intervista per Life descrisse come “Camelot” il periodo della presidenza di suo marito, John Fitzgerald, alla Casa Bianca, attribuendogli virtù proprie di un’età dell’oro per gli Stati Uniti, prospera, potente e carica di ottimismo.

La figura dell’antico re britannico ha avuto anche una declinazione importante in ambito religioso cristiano distinguendosi come figura messianica.

L’antico sovrano, infatti si sarebbe distinto per aver difeso la cristianizzazione della Gran Bretagna durante i primi secoli bui, dopo il ritiro dei romani dall’isola, contro le invasioni dei pagani anglosassoni.

Da questi presupposti, in seguito, Artù è stato ammantato di un’aura messianica e di un collegamento al mito della ricerca del Santo Graal, da parte dei cavalieri della tavola rotonda, trait d’union tra la mitologia celtica (il simbolo del Calderone sacro) e quella, appunto, cristiana (il calice utilizzato da Gesù durante l’ultima cena).

In questa prospettiva, Artù evolve da semplice personaggio letterario a vero dispositivo culturale, capace di assorbire le tensioni e le aspirazioni dell’intero Occidente.

Conclusione

Re Artù di Francesco Marzella è quindi un’opera ibrida: nè romanzo, nè manuale accademico puro, bensì un tentativo di rendere leggibile la complessità di uno dei miti fondativi della cultura europea.

Il suo valore sta meno nel raccontare “chi era Artù” e più nel mostrare perché, da quasi mille anni, continuiamo a interrogarci su di lui.

In questo senso, il libro riesce nel suo intento più profondo di non sciogliere il mito, ma di renderlo di nuovo visibile nella sua stratificazione.