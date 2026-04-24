“Molto dipendeva dal futuro. Diari 1922-1974” di Cecil Beaton

C’è qualcosa di profondamente magnetico nei diari di Cecil Beaton, e Molto dipendeva dal futuro lo dimostra con forza. Più che un semplice libro, questa ampia selezione dei suoi scritti personali si configura come un affresco vivido e stratificato del Novecento, osservato da uno dei suoi protagonisti più eleganti e contraddittori.

Beaton non è stato soltanto un fotografo di fama internazionale, ma anche un instancabile osservatore del proprio tempo. Nei suoi diari, scritti nell’arco di oltre cinquant’anni, si intrecciano vita privata, ambizione artistica e cronaca mondana. Il risultato è una narrazione frammentaria ma intensamente autentica, che restituisce al lettore il ritmo irregolare della memoria e dell’esperienza vissuta.

Uno degli aspetti più affascinanti del libro è la posizione privilegiata dell’autore. Beaton frequenta salotti esclusivi, incontra figure iconiche della cultura, della politica e dello spettacolo, e documenta con uno sguardo acuto – talvolta impietoso – le dinamiche di un mondo ossessionato dall’apparenza e dal prestigio. Tuttavia, il valore dell’opera non risiede soltanto nel fascino dei nomi e delle situazioni, ma soprattutto nella capacità di Beaton di osservare sé stesso con una lucidità disarmante.

L’autore si rivela infatti una figura complessa: vanitoso, ambizioso, spesso severo nei giudizi, ma anche vulnerabile e inquieto. Nei suoi appunti emergono insicurezze profonde, una costante tensione verso il successo e una sensibilità acuta nei confronti del tempo che passa. Questa dimensione più intima bilancia la superficie scintillante del racconto e conferisce al libro una profondità inaspettata.

Dal punto di vista stilistico, i diari alternano momenti di grande brillantezza a passaggi più densi e riflessivi. La scrittura è diretta, elegante, spesso pungente, capace di passare rapidamente dall’aneddoto leggero alla considerazione esistenziale. Tuttavia, proprio la natura diaristica dell’opera può rappresentare un limite per alcuni lettori: l’assenza di una struttura narrativa lineare richiede attenzione e una certa disponibilità a lasciarsi guidare dal flusso disordinato degli eventi.

Inoltre, la ricchezza di riferimenti culturali e storici può risultare impegnativa per chi non ha familiarità con il contesto dell’epoca. I nomi, gli eventi e le dinamiche sociali evocati da Beaton appartengono a un universo specifico, che talvolta resta implicito e non sempre immediatamente accessibile.

Nonostante ciò, Molto dipendeva dal futuro si impone come un’opera di grande valore, capace di restituire non solo il ritratto di un uomo, ma anche quello di un’intera epoca. È un libro che non si legge di fretta, ma si attraversa, lasciandosi sorprendere dalla sua ricchezza e dalle sue contraddizioni.

In definitiva, questi diari rappresentano un documento prezioso e affascinante: una testimonianza diretta, intelligente e spesso spietata di un secolo in trasformazione, vista attraverso gli occhi di chi ha fatto della bellezza e dello sguardo il proprio mestiere.