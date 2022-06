Coro degli Stonati all’Auditorium di Milano

Il Coro degli Stonati torna a cantare all’Auditorium di Milano sabato 11 e domenica 12 giugno 2022 alle ore 20, diretto da Maria Teresa Tramontin e accompagnato al pianoforte da Pietro Cavedon e Vittorio Rabagliati.

Il coro nasce ad ottobre 2010 da una splendida iniziativa dell’Orchestra Sinfonica di Milano, che ha da poco presentato la sua nuova identità, passando da laVerdi a Orchestra Sinfonica di Milano.

Maestro di Coro è Maria Teresa Tramontin, mezzo-soprano del Coro Sinfonico e Direttore delle formazioni corali giovanili. Il suo insegnamento si basa su un importante paradigma, ben enunciato dal giornalista Tommaso Pellizzari: “le persone realmente stonate non esistono (o meglio, sono solo il 5% della popolazione mondiale, ndr). A esistere sono persone che credono di esserlo e che con la giusta educazione all’uso della voce possono cimentarsi in un qualcosa di formativo, soddisfacente a livello artistico e stimolante”.

Grazie alle sue competenze musicali, direttoriali e musicoterapeutiche infatti, tutti hanno avuto la possibilità di acquisire una completa consapevolezza delle proprie facoltà vocali, imparando e divertendosi.

Postura, respirazione, emissione del fiato e del suono, utilizzo delle vocali e delle consonanti, controllo del diaframma con vocalizzi e semplici canti polifonici di piacevole esecuzione, insieme al sostegno reciproco, hanno fatto di questo Coro, un Coro amatoriale prestigioso.

Coro degli Stonati, ultimo appuntamento canoro all’Auditorium di Milano

Sabato 11 e domenica 12 giugno il programma variegato prevede brani della tradizione lirica (Mozart, Verdi, Rossini, Donizetti), musiche di Musical (Il Mago di Oz e Sister Act) e Gospel.

È questo l’ultimo appuntamento canoro dell’Orchestra Sinfonica di Milano che ha presentato lo scorso maggio la sua prossima “intera” stagione.

Il suo ultimo concerto, emozionante anche perchè finalmente con l’orchestra al completo, è stato venerdì 27 maggio con la maestosa “Resurrezione” di Mahler, diretta dal Maestro Flor.

Lo splendido concerto si è tenuto presso il Teatro Lirico Giorgio Gaber, da poco restituito alla città meneghina dopo venti anni di chiusura.

Fare rete sul territorio è infatti fondamentale per l’Orchestra Sinfonica di Milano. Durante la stagione appena conclusa pertanto, abbonati, sostenitori e pubblico hanno potuto assistere a suoi concerti presso il Teatro alla Scala, la Veneranda Fabbrica del Duomo, il Pirelli Hangar Bicocca, il Teatro Gerolamo, il Teatro Lirico e a tanti altri, grazie a sinergie coi comuni di Lecco, Monza, Arcore.

Tanti i progetti condivisi. Per esempio con Milano Musica, la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, la BAM – Biblioteca degli Alberi, l’Associazione “è Musica Nuova”, il Comitato per il Bicentenario Napoleonico, il Physical Pub, la Social Street San Gottardo-Meda-Montegani.

Coro degli Stonati di Milano

Direttore Maria Teresa Tramontin, Pianoforte Pietro Cavedon e Vittorio Rabagliati

Auditorium di Milano, Largo Mahler

Sabato 11 giugno 2022 ore 20.00

Domenica 12 giugno 2022 ore 20.00

Biglietti. Prezzo unico: 10 euro. Orari biglietteria: Martedì – Domenica, 10 – 19; Recapiti: T. 02 83389.401, e-mail: [email protected]

Coro degli Stonati: programma

H. Arlen Over The Rainbow da Il Mago di Oz

C. Orff Veris laeta facies da Carmina Burana

Spiritual trad. Oh When the Saints

Anonimo Gaudete

M. Shaiman Hail Holy Queen da Sister Act I

G. Carissimi Vittoria, mio core

W.A. Mozart Papageno, Papagena da Il Flauto Magico

Simon & Garfunkel Scarborough fair

M. Shaiman I Will Follow Him da Sister Act I

W.A. Mozart Ave Verum Corpus K 618

J. W. Kalliwoda Benedictus

G. Verdi La Vergine degli Angeli rid. da La forza del destino

P. Mascagni Gli aranci olezzano da Cavalleria Rusticana

N. Rota Canto di Gloria

G. Rossini Dal tuo stellato soglio da Mosè in Egitto

W.A. Mozart Giovani liete da Le nozze di Figaro

G. Bizet Arlésienne

L. Perosi Et hymno dicto da Passione secondo san Marco

G. Verdi Gli arredi festivi da Nabucco

G. Donizetti Coro dei servitori da Don Pasquale

G. Verdi Vieni, o guerriero vindice da Aida

Spiritual trad. Every Time I Feel the Spirit

Spiritual trad. Joshua Fit the Battle of Jericho

C. Orff O Fortuna da Carmina Burana

G. Verdi Va’ Pensiero da Nabucco